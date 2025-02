Al via la produzione di vino analcolico in Italia

Parte la produzione di vino analcolico anche in Italia: i produttori del territorio italiano, dunque, potranno iniziare a realizzare e commercializzare il vino senza alcol seguendo il regolamento UE 1308/2013, grazie alla firma di Francesco Lollobrigida al decreto ministeriale n. 672816 del 20 dicembre 2024.

Vino analcolico, parte la produzione anche in Italia

Dopo 12 anni di lunghe polemiche e dibattiti, finalmente si potrà produrre anche in Italia il vino analcolico. Una decisione che ha trovato sostegno e approvazione dalla gran parte delle associazioni di settore, tra le quali possiamo annoverare Assoenologi, Federvini e Uiv.

Pertanto, nel nostro Paese, sarà possibile produrre del vino parzialmente o totalmente privo di alcol con una componente analcolica che oscilla da 0% a 0,5% – dealcolati – e da 0,5% a 8,5% per i vini parzialmente dealcolati, garantendo – in base alla scelta effettuata, ad ogni modo – un prodotto di qualità. I vini Doc, Docg e Igt s- però – non potranno essere prodotti con tale tecnica.

I vini analcolici, dunque, si possono trovare presso diversi negozi online che propongono alla clientela anche vini di respiro internazionale, o presso delle catene della grande distribuzione che dedicano piccoli angoli nei punti vendita a questa tipologia di prodotto, proveniente, fino ad oggi, dall’estero.

In cosa consiste il vino senza alcol

Il vino dealcolato è una bevanda ottenuta rimuovendo parzialmente o completamente l’alcol dal vino tradizionale attraverso specifici processi tecnologici. Anche se l’alcol è eliminato, la bevanda, alla fine, conserva gran parte delle sue caratteristiche organolettiche (aromi e sapori).

La produzione avviene mediante diverse tecniche, tra le quali possiamo menzionare la distillazione sotto vuoto, che permette all’alcol di evaporare a basse temperature preservando gli aromi, l’osmosi inversa, che filtra il vino per separare acqua e alcol dagli altri componenti e l’uso di colonne a membrana che permettono di separare fisicamente l’alcol.