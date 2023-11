La rivista internazionale Wine Enthusiast ha definito Alessio Planeta l’enologo migliore al mondo. L’imprenditore siciliano, dunque, ha portato a casa il premio Wine Star Award che è arrivato alla sua ventiquattresima edizione. Tale riconoscimento arriva dopo sedici lunghi anni: il riconoscimento, infatti, fu dato a Carlo Ferrini e Riccardo Cotarella.

Alessio Planeta è l’enologo più bravo al mondo secondo Wine Enthsiast

Dopo trent’anni di attività, per Alessio Planeta arriva una grande soddisfazione: essere eletto, dalla rivista internazionale Wine Enthusiast, l’enologo più bravo al mondo.

“So che è frutto di incontri e di un lavoro di squadra“, afferma Planeta, il quale ricorda che ha avuto, alle spalle, grandi maestri, come lo zio Diego e non solo.

Una cantina di vino italiano

La vendemmia è un processo lungo, soprattutto se bisogna occuparsi di tenute che attraversano l’intera isola. Ogni anno, Planeta si occupa di una specifica serra. Inoltre, ha riferito – in una intervista rilasciata a Today.it, che non ama farsi chiamare viticoltore, bensì agricoltore. Nello specifico, Planeta è un enologo e un agronomo.

La predilizione per la vita di campagna

Come ha riferito nella citata intervista, Planeta ama stare in campagna, dove si dedica a diverse attività, sin da giovane, come l’allevamento. Il vino, come lui stesso sottolinea, “è arrivato poco dopo“.

Un impegno che gli ha permesso di girare il mondo, anche se “dell’agricoltura mi piacciono il ritmo e i riti, ma per molti rimane un’attività frustrante“, ha sottolineato l’imprenditore.

Degustazione vino

Planeta, inoltre, afferma che l’enologo che più stima è Carlo Ferrini, anche se ammira notevolmente anche il lavoro svolto dall’agronomo ed enologo Alessandro Ceretto, che è stato per lui “fonte di ispirazione“.

Infine, ricorda Giacomo Tachis, che era amico dello zio Diego, che definisce “il classico buon maestro“, capace di coniugare “empirismo allo studio“.

