Ricominciare ad allenarsi dopo le vacanze può essere una sfida alquanto ardua da portare avanti, ma con i giusti consigli si può riprendere gradualmente e in modo efficace la propria routine. Ecco alcuni suggerimenti per tornare in form.

Tornare ad allenarsi dopo le vacanze senza stress

Dopo le vacanze, è fondamentale non esagerare subito con l’intensità dell’allenamento. Bisogna, infatti, ricominciare con sessioni leggere, per poi aumentare progressivamente il carico di lavoro. Ciò, infatti, aiuta ad evitare infortuni e dolori muscolari legati, nei fatti, ad uno sforzo eccessivo.

Prima di ogni allenamento, inoltre, è molto importante dedicare del tempo al riscaldamento, passaggio che va a migliorare la circolazione sanguigna, preparando i muscoli all’attività. Anche lo stretching post-allenamento è importante in quanto incrementa la flessibilità e riduce l’indolenzimento muscolare.

Allenamento in palestra

Dopo la pausa, dovuta alle ferie, inoltre, non bisogna aspettarsi di raggiungere immediatamente i livelli pre-vacanza. Pertanto, è importante fissare obiettivi raggiungibili e progressivi, che permettano di monitorare i progressi e rimanere motivati.

Per mantenere alta la motivazione e stimolare diversi gruppi muscolari, è necessario variare le attività, alternando tra allenamento cardiovascolare, forza e stretching. Nel caso di dubbi, inoltre, ci si può rivolgere a un personal trainer o ad un professionista dello sport per un programma personalizzato e sicuro.

Alimentazione equilibrata, idratazione e riposo

Oltre all’allenamento, è molto importante mette in atto una corretta alimentazione utile a supportare il recupero e la crescita muscolare. In tal senso, bisogna prediligere cibi ricchi di proteine, vitamine e sali minerali, evitando eccessi di zuccheri e grassi saturi.

Inoltre, bisogna bere a sufficienza durante e dopo l’allenamento, in quanto una corretta idratazione migliora le performance e favorisce il recupero muscolare.

Il riposo, in tale contesto, è fondamentale al fine di permettere al corpo di recuperare. Non va sottovalutata, infine, l’importanza del sonno e dei giorni di recupero tra una sessione e l’altra, soprattutto all’inizio.

