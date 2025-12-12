Altroconsumo svela i panettoni top per questo Natale: quali scegliere al supermercato (e quali evitare)

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la scelta del panettone perfetto da portare in tavola diventa una questione di grande interesse per molti consumatori italiani. L’ultima indagine di Altroconsumo, organizzazione indipendente di tutela dei consumatori, ha messo a confronto 12 panettoni classici con uvetta e canditi, analizzandoli sotto il profilo della qualità, del gusto e del rapporto qualità-prezzo. Il risultato? Una classifica che sorprende, valorizzando prodotti della grande distribuzione spesso poco considerati rispetto alle grandi firme della pasticceria.

Analisi dettagliata del test Altroconsumo sui panettoni natalizi 2025

Secondo Altroconsumo, le caratteristiche fondamentali per valutare la bontà di un panettone si basano soprattutto sulle materie prime impiegate. La normativa italiana impone requisiti minimi, quali almeno il 4% di tuorlo d’uovo, il 16% di burro e il 20% di frutta candita e uvetta. Tuttavia, i prodotti meglio valutati superano ampiamente tali soglie: i panettoni più apprezzati contengono fino all’11% di tuorlo, conferendo alla pasta un caratteristico colore giallo intenso e una consistenza soffice e morbida. Anche la quantità e la qualità del burro sono determinanti nel conferire ricchezza e aroma al dolce.

Un altro elemento di grande importanza è la composizione della frutta candita. I panettoni di maggior pregio presentano un perfetto equilibrio tra uvetta e canditi, con una particolare preferenza per il cedro candito, considerato più raffinato rispetto all’arancia.

Sul piano della sicurezza alimentare, invece, tutte le analisi hanno dato esito positivo. Nei campioni non sono stati riscontrati conservanti artificiali, i valori dei perossidi sono risultati ottimali, a conferma di una buona conservazione dei grassi, e non sono state rilevate muffe o lieviti indesiderati. Solo in quattro casi è stata riscontrata una lieve differenza di peso rispetto a quanto dichiarato in etichetta, comunque entro i limiti di tolleranza previsti dalla legge.

Per orientarsi nella scelta di un panettone di qualità anche a occhio nudo e al tatto, Altroconsumo consiglia di osservare alcuni dettagli:

La cupola deve apparire alta e proporzionata , senza fuoriuscite eccessive dal pirottino.

, senza fuoriuscite eccessive dal pirottino. La crosta deve essere uniforme, dorata e mai bruciata , con la caratteristica scarpatura a croce, fondamentale per permettere all’impasto di espandersi correttamente durante la cottura.

, con la caratteristica scarpatura a croce, fondamentale per permettere all’impasto di espandersi correttamente durante la cottura. L’interno deve presentare una pasta dal colore giallo intenso , indicatore di una buona quantità di tuorlo, con alveoli grandi e irregolari . Una struttura troppo fitta richiama piuttosto quella di un pandoro.

, indicatore di una buona quantità di tuorlo, con . Una struttura troppo fitta richiama piuttosto quella di un pandoro. Frutta candita e uvetta devono essere ben distribuite e abbondanti, con presenza evidente di cedro candito.

Il profumo è un altro indicatore importante: deve ricordare le lievitazioni naturali, privo di sentori amari o troppo acidi, che potrebbero indicare una cottura non ottimale o ingredienti di scarsa qualità.

I panettoni della grande distribuzione si confermano protagonisti

La classifica stilata da Altroconsumo vede sul podio principalmente panettoni a marchio commerciale della grande distribuzione, con prezzi inferiori a 7 euro. Questo risultato testimonia come sia possibile trovare dolci natalizi di ottima qualità senza dover necessariamente optare per le marche più blasonate o per prodotti costosi.

In particolare, il Coop Panettone Classico ha ottenuto il doppio riconoscimento di “Migliore del Test” e “Miglior Acquisto” con 65 punti, seguito da vicino dal panettone classico Giovanni Cova & C. (64 punti) e dal Le Grazie di Esselunga, premiato come Miglior Acquisto (63 punti).

Questi panettoni si distinguono per un’elevata percentuale di tuorlo d’uovo (fino all’11%), una generosa quantità di burro superiore ai minimi di legge e un equilibrio armonico nella distribuzione di uvetta e canditi, con particolare attenzione alla qualità del cedro candito.

La classifica completa include anche nomi storici come Maina, Bauli, Balocco, Il Viaggiator Goloso, Fiasconaro, Motta (con la nuova linea firmata dal celebre chef Bruno Barbieri), Tre Marie, Duca Moscati (Eurospin) e Galup.