Analisi delle urine nei bagni pubblici, accade in Cina

Nelle metropoli cinesi come Shanghai e Pechino, la prevenzione parte dai bagni pubblici. In queste città sono stati – infatti – installati orinatoi “intelligenti“ capaci di effettuare le analisi delle urine in tempo reale e mettere a disposizione, in seguito, un report sullo stato di salute dell’utilizzatore finale, mediante una tecnologia avanzata. Scopriamo, dunque, insieme come funziona.

Analisi delle urine nei bagni pubblici in Cina

Attraverso l’app WeChat, effettuando un pagamento di circa 20 yuan (meno di tre euro), è possibile usufruire del servizio e ricevere direttamente sul proprio smartphone un’analisi basata su specifici parametri, ad esempio glucosio, vitamina C, globuli bianchi, creatinina, pH e calcio.

Analisi delle urine

Gli utenti sono, così, possono capire subito se sono presenti eventuali anomalie e, se necessario, consultare un medico per effettuare approfondimenti.

Va detto che non rappresenta uno strumento diagnostico in senso clinico, ma, certamente, può aiutare a sviluppare una maggiore consapevolezza sulla propria salute.

Tecnologia avanzata per tutelare la salute

Uno degli aspetti più importanti di questo servizio, è la tecnologia su cui si basa, che fa leva su sensori di ultima generazione: per questa ragione, gli orinatoi intelligenti possono garantire, secondo i produttori, una precisione del 95%.

A tutela della privacy, i dati sono trasmessi tramite tecnologia blockchain, in modo da proteggere i dati sensibili degli utenti.

Nei primi mesi di sperimentazione sono stati individuati oltre 120 casi di diabete che, fino a quel momento, non era stato ancora diagnosticato. Un risultato – molto importante, in tale ottica – che fa capire quanto sia importante il monitoraggio della salute, al fine di effettuare anche diagnosi precoci relative a malattie croniche che, nella maggior parte dei casi e, soprattutto nelle fasi iniziali, sono molto silenziose.