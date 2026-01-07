Android lento, tutta colpa della cache: il metodo rapido per svuotarla con pochi click

Con il lancio di Android 16 nel giugno 2025, Google ha introdotto numerosi miglioramenti nella grafica e nell’ottimizzazione del sistema operativo, ma molti utenti segnalano ancora rallentamenti, soprattutto su dispositivi carichi di file multimediali e dati di backup. Un metodo efficace per migliorare le prestazioni e liberare spazio è lo svuotamento della cache delle app e dei browser, una procedura semplice ma spesso trascurata.

Perché è importante svuotare la cache su Android 16 e come farlo

La cache è una memoria temporanea utilizzata per accelerare il caricamento di contenuti multimediali e dati delle applicazioni. Tuttavia, un accumulo eccessivo di file temporanei può rallentare lo smartphone, causando problemi di memoria e prestazioni. Con l’aggiornamento ad Android 16, che ha ottimizzato il sistema ma mantiene alcune limitazioni fisiologiche, diventa ancora più importante gestire correttamente questa parte del sistema.

Svuotare la cache permette di eliminare file inutili o corrotti, migliorando la velocità di esecuzione e l’efficienza complessiva del dispositivo. Tale operazione, suggerita dagli esperti, aiuta a preservare lo smartphone da rallentamenti e blocchi causati dal sovraccarico di dati temporanei.

Il procedimento per svuotare la cache è molto simile su diversi modelli di telefoni e tablet Android, anche se alcune voci di menu potrebbero differire leggermente. Ecco i passaggi principali:

Accedere alle Impostazioni del dispositivo e selezionare la sezione App o Applicazioni, eventualmente utilizzando la barra di ricerca interna. Scegliere l’app di cui si desidera svuotare la cache e aprire la sezione Archiviazione e Cache o Memoria. A questo punto si presenteranno due opzioni: Svuota/Cancella cache: elimina solo i file temporanei. Cancella archiviazione/Cancella dati: resetta l’app, cancellando tutti i dati e richiedendo un nuovo accesso se previsto. Per app particolarmente pesanti, come quelle di social network o marketplace, potrebbe essere necessario ripetere il processo più volte per liberare spazio sufficiente.

Un ulteriore strumento utile per la gestione della memoria è l’app Files di Google, che consente di identificare le app più ingombranti, i file duplicati o inutilizzati. Attraverso il percorso Files > Menù (tre linee) > Pulisci/Clean, è possibile seguire le indicazioni per liberare spazio in modo guidato.

Svuotare la cache del browser Chrome

Anche il browser web può accumulare una quantità significativa di dati temporanei che rallentano la navigazione. Per migliorare le prestazioni di Chrome su Android, è consigliato cancellare regolarmente la cache seguendo questi passaggi:

Aprire l’applicazione Chrome.

Toccare i tre puntini in alto a destra per accedere al menu.

Selezionare Elimina dati di navigazione o accedere alla Cronologia .

o accedere alla . Scegliere l’intervallo di tempo desiderato e selezionare l’opzione Immagini e file memorizzati nella cache .

. Confermare l’operazione cliccando su Elimina dati.

Questa procedura aiuta a mantenere il browser fluido e reattivo, evitando rallentamenti causati da file temporanei obsoleti.

Gli strumenti messi a disposizione per svuotare la cache, come quelli integrati nel sistema operativo o le app dedicate, rappresentano quindi un elemento chiave per garantire un utilizzo ottimale degli smartphone Android, soprattutto con le nuove versioni del sistema operativo in continua evoluzione.