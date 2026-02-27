Apple, uno dei primi “MacBook” degli anni 90 in vendita a 1 MILIONE DI DOLLARI: modello e annuncio eBay

Chi frequenta il mondo della tecnologia vintage è abituato a valutazioni talvolta sorprendenti, ma ci sono inserzioni che riescono comunque a spostare l’asticella dello stupore.

Su eBay è apparso un Apple Macintosh PowerBook 170proposto alla cifra di US $1.000.000, un prezzo che, più che una semplice richiesta economica, sembra una dichiarazione d’intenti.

Non stiamo parlando di un computer qualunque, ma di uno dei notebook che hanno contribuito a definire l’identità dei portatili Apple nei primi anni ’90, quando la mobilità informatica iniziava a diventare qualcosa di concreto.

Il PowerBook 170: eleganza funzionale

Presentato nel 1991, il PowerBook 170 incarnava perfettamente la filosofia Apple dell’epoca: design sobrio, ergonomia studiata, interfaccia pulita. Era il periodo in cui il concetto di laptop stava prendendo forma e Apple, ancora una volta, cercava di imporre uno standard riconoscibile.

La trackball centrale, il poggiapolsi pronunciato, la tastiera ben distanziata: elementi che oggi evocano immediatamente un’estetica retro, ma che allora rappresentavano soluzioni all’avanguardia.

Specifiche che raccontano un’altra era

Dal punto di vista tecnico, il PowerBook 170 appartiene a un’epoca che sembra lontanissima rispetto agli standard contemporanei. Il cuore della macchina era il Motorola 68030 a 25 MHz, accompagnato da 8 MB di RAM e da un hard disk SCSI da 800 MB, configurazione che, nei primi anni ’90, collocava il dispositivo nella fascia alta dei notebook professionali.

Il display monocromatico da 9,8 pollici, oggi oggetto di nostalgia, offriva una qualità visiva sorprendente per il tempo, soprattutto in termini di nitidezza e leggibilità.

L’elemento chiave: la rarità

Secondo quanto riportato dal venditore, l’esemplare in vendita apparterrebbe a una produzione limitata, con meno di 500 unità realizzate, caratteristica che inevitabilmente cambia la prospettiva dell’annuncio. Nel collezionismo, la rarità non è un semplice dettaglio, ma spesso il principale moltiplicatore di valore.

Il portatile viene descritto come funzionante, con System 7.5.5 appena installato, completo di accessori originali e in condizioni definite “mint” per un dispositivo che ha superato i trent’anni.

Un milione di dollari: provocazione o strategia?

La cifra richiesta è ciò che più di ogni altra cosa alimenta il dibattito. Nel mercato del vintage Apple abbiamo già visto valutazioni elevate, soprattutto per modelli sigillati o estremamente rari, ma un prezzo di questo livello appare, almeno a prima vista, difficilmente giustificabile dai parametri tradizionali.

È possibile che si tratti di una strategia di visibilità, di una scommessa destinata a intercettare un collezionista disposto a pagare l’unicità percepita, oppure di una valutazione costruita sull’idea che certi oggetti non abbiano un vero benchmark di mercato.

Quando la tecnologia diventa oggetto culturale

Al di là del prezzo, inserzioni come questa raccontano un fenomeno sempre più evidente: la trasformazione dei computer storici in oggetti culturali, non più legati alla loro funzione ma alla loro capacità di rappresentare un passaggio cruciale nell’evoluzione tecnologica.

Un PowerBook 170 oggi non viene cercato per produttività, ma per memoria, collezionismo, esposizione. È un pezzo che parla di un’epoca in cui la portabilità era un lusso tecnologico e in cui Apple stava costruendo le basi della propria identità moderna.

Il collezionismo tech continua a crescere, sospinto da una combinazione di nostalgia, interesse storico e dinamiche di investimento alternative. Vecchi Macintosh, primi iPod, iPhone di prima generazione: oggetti nati come strumenti di consumo che oggi entrano stabilmente nelle conversazioni tra collezionisti.

E mentre qualcuno osserva con scetticismo, altri vedono in questi annunci il segnale di un mercato in evoluzione, dove la storia della tecnologia acquisisce un valore sempre più concreto.

Che il PowerBook 170 a un milione di dollari trovi o meno un acquirente, una cosa è certa:

la tecnologia del passato continua a sorprendere il presente.