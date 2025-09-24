La Banca Privata Leasing apre una nuova fase della sua storia. Privata Holding, della famiglia Spallanzani, ha siglato un’intesa preliminare con Next.us, la holding guidata da Alberto Di Tanno, per la cessione dell’83% dell’istituto. Un’operazione che prevede anche un importante aumento di capitale e che punta a consolidare il ruolo della banca a sostegno delle imprese del territorio.

Banca Privata Leasing: acquisizione e rilancio

Privata Holding (famiglia Spallanzani) e Next.us (di Alberto Di Tanno) hanno siglato un accordo preliminare per trasferire l’83% di Banca Privata Leasing. L’obiettivo: permettere alla famiglia Spallanzani di focalizzarsi sul suo core business nel settore siderurgico.

Alberto Di Tanno

Aumento di capitale e futuro della banca

L’operazione non si limita alla cessione della partecipazione: è previsto un importante aumento di capitale da parte di Next.us, finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale. Il capitale aggiuntivo servirà a sostenere crescita, sviluppo, e nuovi servizi finanziari.

Tempistiche e leadership

La transazione sarà supervisionata dal Commissario Paolo D’Alessio e dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre 2026. Con questa operazione, Alberto Di Tanno punta a integrare una forte presenza nel credito al già suo impegno nel settore automotive.

Le parole dei protagonisti

Fernando Spallanzani ha affermato che l’operazione “assicura continuità alla missione della mia famiglia: favorire l’accesso al credito per le PMI territoriali”. Di Tanno ha dichiarato che l’acquisizione “segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per Banca Privata Leasing, a beneficio della clientela, dei dipendenti e dell’economia territoriale”.

Un’operazione che va oltre il cambiamento di controllo

Il passaggio di guida non è solo formale: con il rafforzamento patrimoniale e la leadership di Next.us, c’è la prospettiva di espandere la banca, consolidando legami con il territorio e aumentando l’offerta di prodotti e servizi finanziari.

Uno sguardo verso il domani

Le prospettive per Banca Privata Leasing e per i territori in cui opera sono ambiziose. Il sostegno alle PMI locali, unito alla visione strategica di Di Tanno, potrà generare ricadute positive sul piano economico e sociale, specialmente nelle aree in cui la banca vuole espandersi.