Bermuda couture: come indossare il capo tormentone dell’estate

A Milano, nell’estate 2026, stylist, buyer e appassionate di moda stanno riportando al centro del guardaroba gli shorts lunghi, dai bermuda sartoriali ai modelli in denim e chino, perché rispondono a una richiesta molto concreta: vestirsi fresche senza rinunciare a proporzioni più raffinate e facili da portare.

Bermuda lunghi, il capo chiave dell’estate 2026

Gli shorts lunghi non sono più soltanto una soluzione pratica per il caldo. Nelle ultime stagioni hanno guadagnato spazio tra passerelle, street style e guardaroba quotidiano, diventando una via di mezzo credibile tra il pantalone estivo e il classico corto da vacanza. Il motivo è semplice: coprono di più, cadono meglio e permettono abbinamenti meno prevedibili.

La spinta arriva anche dalle collezioni viste in passerella. Da Dries Van Noten sono comparsi modelli decorati con ricami dal gusto teatrale, mentre Fforme ha lavorato su bermuda più puliti, vicini a un’idea di eleganza costiera. TWP, invece, ha puntato sul cotone chino da giorno, quello che si indossa al mattino con una camicia e resta credibile fino all’aperitivo.

A guardarli bene, questi bermuda estivi funzionano perché cambiano registro in fretta. Con una canotta bianca diventano rilassati, con un blazer acquistano ordine, con una maglia traforata prendono un’aria urbana. “Sono meno difficili di quanto sembri”, ha spiegato una stylist milanese durante una presentazione in showroom, “basta non trattarli come pantaloncini da spiaggia”.

La divisa semplice: canotta, camicia over e infradito

Il modo più immediato per indossare i bermuda lunghi resta quello più essenziale: una canotta bianca, un paio di infradito sottili e una camicia ampia lasciata aperta. È una formula che tiene insieme città e vacanza, metropolitana e lungomare, senza richiedere troppi aggiustamenti davanti allo specchio. Funziona soprattutto nelle mattine calde, quando vestirsi sembra già una piccola trattativa.

La camicia oversize ha un ruolo più utile di quanto sembri. Ripara dal sole nelle ore centrali, dà movimento alla silhouette e la sera, quando arriva un po’ d’aria, diventa il primo strato da rimettere sulle spalle. In lino, popeline o cotone leggero, cambia il tono dell’insieme: più morbido nel primo caso, più cittadino nel secondo.

Chi vuole rendere il look meno basico può aggiungere una cintura sottile, occhiali da sole squadrati e una borsa in tela. Poco altro. Il punto, qui, è lasciare che la linea dei pantaloni corti lunghi resti pulita, senza caricarla di accessori inutili. Una divisa, appunto. Ma con una certa intenzione.

Nero, rosso e ton-sur-ton: come giocare con i colori

Indossare il nero in estate è possibile, purché si scelgano tessuti leggeri e tagli non aderenti. Un paio di bermuda fluidi, abbinati a una maglia a rete o a una lavorazione traforata, mantiene il look arioso anche nelle giornate più calde. Il dettaglio che cambia tutto può essere una t-shirt rosso scarlatto, oppure un sandalo nella stessa tonalità: una nota secca, visibile, che rompe il rigore del total black.

La stessa logica vale per i look più vacanzieri, dove il ton-sur-ton torna utile per dare ordine a pezzi molto diversi tra loro. Un top bikini marrone cioccolato, ad esempio, può accompagnare shorts fluidi stampati, magari in viscosa o cotone leggero. Sulla carta sembra un abbinamento da bagnasciuga; con gioielli in legno e una borsa in rafia, però, regge anche al tavolino di un caffè sul mare.

Sono dettagli piccoli, ma pesano. Una collana rigida, un bracciale scultoreo, una ciabatta in cuoio consumato: elementi concreti, quasi quotidiani, che aiutano i look con bermuda a non sembrare costruiti. “Il trucco è togliere prima di aggiungere”, ha confidato una buyer romana, parlando dei capi più richiesti per luglio. E in questo caso il consiglio vale.

Dalla città alla costa: cargo, lino e anorak leggero

Per i weekend in città, i bermuda cargo possono essere più versatili del previsto. Il volume delle tasche, spesso considerato difficile, si addolcisce con un cardigan leggero o con un set in maglia sottile, da portare chiuso o appoggiato sulle spalle. Nei ristoranti con l’aria condizionata alta — succede spesso, anche a pranzo — diventa quel capo in più che salva il look e la temperatura.

In piena estate, invece, gli shorts in lino con coulisse restano una scelta pratica per chi passa molte ore tra piscina, spiaggia e terrazza. Si infilano sopra il costume, si asciugano in fretta e non costringono. Una t-shirt con applicazione floreale, una tote all’uncinetto e sandali in PVC completano l’insieme senza trasformarlo in un costume di scena.

Sulla costa, dove il tempo cambia in pochi minuti, entrano in gioco altri strati. Un anorak leggero, un cappello a secchiello e sneakers sottili bastano per affrontare brezza, sole e passeggiate sul molo. Per evitare un effetto troppo tecnico, meglio bilanciare con bermuda con pinces e una maglia a righe: linee pulite, materiali freschi, passo comodo. L’estate, alla fine, chiede anche questo.