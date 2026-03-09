Bill Gates, multa milionaria con la sua Porsche d’epoca: assurdo che non la stava nemmeno guidando

Nel 1988, Bill Gates acquistò una delle auto più avanzate e tecnologicamente sofisticate dell’epoca: una Porsche 959. Questa vettura, dotata di un motore boxer biturbo da circa 450 cavalli, trazione integrale elettronica e una serie di soluzioni tecniche che a quei tempi sembravano quasi futuristiche, era un laboratorio tecnologico su quattro ruote. La 959 non era solo un’auto da corsa, ma un vero e proprio prototipo di ciò che la tecnologia automobilistica sarebbe diventata negli anni successivi.

Un’auto troppo avanzata per le normative americane

Nonostante le sue caratteristiche innovative, la Porsche 959 incontrò immediatamente un ostacolo significativo quando Gates cercò di importarla negli Stati Uniti. L’auto, infatti, non era omologata per il mercato americano. Le normative su sicurezza ed emissioni negli Stati Uniti erano molto rigide, e la 959 non soddisfaceva i criteri richiesti dalle leggi americane. Le auto dovevano passare determinati test di sicurezza e rispettare gli standard ambientali stabiliti, cosa che la Porsche 959 non riuscì a fare. Questo comportò il sequestro immediato del veicolo da parte delle autorità doganali, impedendo a Gates di metterla su strada.

A seguito del sequestro, la Porsche 959 rimase bloccata in un magazzino doganale, senza possibilità di essere utilizzata. Durante questo periodo, la multa per il sequestro dell’auto continuò a crescere ogni giorno. Il costo della multa ammontava a 28 dollari al giorno, una somma che, sebbene inizialmente non sembrasse alta, alla lunga divenne un peso economico considerevole. Il passare del tempo rese la situazione ancora più complessa, con la multa che, nel corso degli 13 anni successivi, superò i 130.000 dollari. Nonostante ciò, Bill Gates decise di non rinunciare all’auto, accettando di pagare la multa ogni giorno senza perdere la speranza di poterla guidare un giorno negli Stati Uniti.

L’attesa e il cambiamento delle normative

Nel frattempo, la situazione portò alla nascita di un importante cambiamento nelle leggi americane in merito all’importazione di veicoli. La vicenda della Porsche 959 e il fatto che molte altre auto rare e tecnologicamente avanzate non potessero essere importate, sollevò una questione a livello legale e politico. Questo episodio contribuì alla creazione della legge “Show or Display” negli Stati Uniti, che permetteva l’importazione di auto rare e di valore storico o tecnologico anche se non soddisfacevano completamente gli standard di sicurezza ed emissioni. L’auto, pur non potendo essere utilizzata quotidianamente, poteva essere portata negli Stati Uniti con limitazioni di utilizzo annuo.

Finalmente, nel 2001, grazie all’entrata in vigore della nuova normativa “Show or Display”, la Porsche 959 di Bill Gates fu finalmente liberata dal sequestro e poté essere immatricolata. Questo permise a Gates di guidare l’auto per la prima volta negli Stati Uniti, ma solo sotto determinate condizioni. L’auto, pur essendo una delle più avanzate al mondo, doveva rispettare i limiti imposti dalla legge, che prevedevano un uso molto limitato dell’auto per motivi di sicurezza ed emissioni.

Nonostante la lunga attesa e la multa accumulata, Gates ottenne finalmente la possibilità di usufruire del suo acquisto, ma la storia della Porsche 959 non finì semplicemente con l’importazione e l’utilizzo dell’auto. Il cambiamento legislativo che seguì ebbe effetti diretti anche su altri collezionisti e appassionati di auto rare, che fino ad allora si erano trovati di fronte alla stessa problematica legata all’importazione.

La Porsche 959 e l’impatto sulle normative statunitensi

La vicenda della Porsche 959 e di Bill Gates rappresenta un esempio emblematico di come le normative possano rivelarsi inadatte a gestire l’evoluzione tecnologica in certi ambiti, come quello automobilistico. Nonostante l’auto fosse un prodotto straordinario sotto ogni aspetto, la sua esclusività divenne un ostacolo normativo. Questo episodio, tuttavia, ha avuto anche effetti positivi, portando alla creazione di leggi più flessibili che hanno consentito, in futuro, di importare e preservare veicoli rari e tecnologicamente importanti senza dover subire le rigide limitazioni di sicurezza ed emissioni.

La storia della Porsche 959 di Bill Gates non è solo un curioso episodio legato al mondo delle automobili, ma rappresenta anche una riflessione su come le leggi, pur essendo fondamentali per la sicurezza e il benessere pubblico, debbano essere capaci di evolversi per rispondere alle innovazioni tecnologiche. La vicenda di Gates, infatti, dimostra come la burocrazia possa sembrare insormontabile, ma anche come la determinazione e l’innovazione possano contribuire a cambiare le regole esistenti.