Brand identity: significato, esempi e cosa bisogna fare per costruire l’identità del proprio marchio.

Al giorno d’oggi, avere una forte brand identity è un must se vuoi che la tua attività si distingua rispetto alla massa. L’identità del tuo marchio è ciò che definisce la tua personalità aziendale e ti distingue dagli altri. È la rappresentazione visiva dei tuoi valori, della tua missione e della tua visione. Dal tuo logo al packaging e alla pubblicità “su misura”, avere una brand identity definita può aiutarti a incrementare i tuoi profitti e rendere i tuoi clienti fidelizzati. In altre parole, è la pietra angolare del tuo marketing. Lo sviluppo di un’identità distintiva del marchio ti aiuterà a creare fiducia e credibilità agli occhi dei tuoi clienti, il che a sua volta può portare a maggiori vendite e successo sul lungo termine. Ma cosa intendiamo davvero con l’espressione “brand identity” e come si fa a crearne una adatta alla propria storia?

Cos’è una brand identity: definizione e significato

Quando senti il termine “identità di marca”, cosa ti viene in mente? Forse visualizzi un logo e i colori, i caratteri e i disegni associati a una particolare azienda o organizzazione. O forse pensi immediatamente a uno slogan aziendale, un jingle o un personaggio famoso associato a un prodotto o servizio. In sostanza, la brand identity è l’insieme di caratteristiche che distingue un’organizzazione, un prodotto o un servizio da un altro. Include quegli elementi visivi menzionati in precedenza, ma anche le qualità più sottili e intangibili che i clienti associano a un marchio.

Brand

Si tratta del culmine di un processo di valori, cultura, esperienze, messaggi e immagini che un’organizzazione o un’azienda sviluppa nel tempo. Fondamentalmente, è progettata per creare una connessione tra un’azienda, un prodotto o un servizio e i suoi clienti. Si tratta di creare un’impressione distinta sul mercato, sviluppando un legame di fiducia e buona volontà tra l’organizzazione e coloro che cerca di servire. L’identità del marchio riflette ciò che rappresenta un’azienda e perché i clienti dovrebbero sceglierla invece dei suoi concorrenti.

Come creare la propria brand identity

Che tu sia una piccola impresa o una grande azienda, la brand identity è fondamentale per il tuo successo. Potrebbe sembrare un compito arduo, ma con pochi semplici passaggi puoi creare un brand indimenticabile. Inizia considerando il tuo pubblico di destinazione. Chi sono le persone che stai cercando di raggiungere? Conoscere il tuo target renderà più facile sviluppare un’identità di marca attraente per le persone che vi rientrano. Definisci quindi i valori del tuo marchio. Questi sono gli elementi costitutivi della tua identità. Ti piace il design moderno o lo stile vintage? Hai forti valori ambientali o un impegno per il servizio clienti? Avere un’idea chiara di ciò in cui credi renderà più facile creare immagini e messaggi che saranno in sintonia con il tuo pubblico di destinazione.

Crea anche uno stile visivo unico. La tua immagine dovrebbe includere un logo, una tavolozza di colori, un carattere e una grafica specifica. Dovresti mirare a un aspetto coerente che sia riconoscibile dai clienti. Prendi in considerazione argomenti come la teoria dei colori e la gerarchia visiva per assicurarti che i tuoi elementi visivi lavorino insieme per creare un’identità efficace.

Sviluppa poi una voce e un messaggio che riflettano i valori del tuo marchio. Il tuo tone of voice dovrebbe essere coerente su tutte le piattaforme. Sviluppa un linguaggio che rifletta chi sei e cerca di evitare termini generici. Infine, non aver paura di essere diverso. La tua brand identity dovrebbe essere distintamente tua. Pensa fuori dagli schemi e cerca di creare qualcosa che faccia risaltare il tuo marchio da tutti gli altri. Creare una forte identità di marca può essere una sfida, ma con la giusta strategia e un po’ di creatività, potrai riuscire non solo a distinguerti, ma a diventare memorabile per il tuo pubblico.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO