Come inoltrare la domanda per ottenere la Carta acquisti per il 2023 e i requisiti da rispettare per poterne fruire.

La Carta Acquisti 2023 permette di comprare alimenti, sostenere spese sanitarie e pagare le bollette. Il contributo, fissato a 40 euro mensili, viene erogato esclusivamente ai soggetti che rispettano determinati criteri di reddito e anagrafici. Ecco come richiederla.

Carta acquisti 2023: cos’è

La Carta Acquisti 2023 si potrà richiedere rispettando determinati requisiti d’età e di reddito. Il denaro erogato, mensilmente, ammonta a 40 euro, soldi che possono essere spesi per l’acquisto di medicinali, prodotti alimentari e per pagare le bollette di gas e luce.

Carta acquisti

La somma viene ricaricata sulla carta ogni 60 giorni, quindi il cittadino che potrà beneficiarne potrà utilizzare, bimestralmente, 80 euro. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze si può scaricare il modulo per farne richiesta, qualora si rispettino i requisiti previsti dalla legge.

I requisiti da rispettare

Al fine di ottenere tale aiuto, bisogna avere un’età anagrafica dai 65 anni o avere bambini dai zero ai tre anni, la cui somma potrà essere utilizzata dai genitori.

Per quanto riguarda il dato reddituale, la carta acquisti potrà essere richiesta da quei cittadini che hanno un reddito ISEE non superiore ai 7.640,18 euro, sia per la fascia di popolazione che va dai 65 ai 70 anni, sia per i minori di tre anni.

Per i beneficiari che superano i 70 anni di età, la soglia dell’ISEE rimane la medesima, anche se l’importo complessivo dei redditi ha una soglia diversa, fissata a 10.186,91 euro.

Inoltre, si potrà avere intestata solamente una utenza elettrica, che sia domestica o non e lo stesso vale anche per quella legata alla fornitura di gas. Ogni beneficiario potrà avere, al massimo, un solo autoveicolo intestato a proprio nome.

Infine, non si deve essere proprietari di più di un immobile a uso abitativo con quota uguale o superiore al 25% o di immobili, non utilizzati a uso abitativo o facenti capo alla categoria catastale c7 con quota superiore o uguale al 10%. Il modulo scaricato dal sito del MEF va compilato in ogni sua parte e consegnato in posta.

