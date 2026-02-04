Carta Acquisti 2026: perdi tutto se non controlli l’ISEE ora (nessuno ti avvisa in tempo)

Con l’inizio del nuovo anno, sono entrate in vigore le nuove disposizioni ISEE per la Carta Acquisti 2026, un sostegno economico fondamentale destinato a categorie vulnerabili della popolazione italiana.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato ufficiale del 2 gennaio 2026, ha aggiornato i requisiti di accesso, introducendo limiti più stringenti per il reddito e l’ISEE, che rischiano di escludere numerosi beneficiari se non effettuano tempestivamente i controlli necessari.

Nuovi Limiti e Requisiti per Accedere alla Carta Acquisti 2026

La Carta Acquisti 2026 rappresenta un aiuto economico mensile, pensato per le persone anziane sopra i 65 anni e per le famiglie con bambini piccoli, che vivono in condizioni di difficoltà economica. Per evitare la perdita del beneficio, è indispensabile aggiornare e verificare il proprio ISEE seguendo le nuove soglie stabilite.

A partire dal 1° gennaio 2026, sono stati ridefiniti i parametri per ottenere la Carta Acquisti, con particolare attenzione alla sostenibilità del sostegno e all’equità nella distribuzione delle risorse. Le novità più rilevanti riguardano:

Per i cittadini tra 65 e 70 anni : l’ISEE non deve superare 8.230,81 euro, con un reddito annuo massimo di pari importo.

: l’ISEE non deve superare 8.230,81 euro, con un reddito annuo massimo di pari importo. Per gli over 70 : il limite ISEE resta di 8.230,81 euro, ma il reddito annuo massimo viene elevato a 10.974,42 euro.

: il limite ISEE resta di 8.230,81 euro, ma il reddito annuo massimo viene elevato a 10.974,42 euro. Per le famiglie con bambini sotto i 3 anni: l’ISEE deve essere inferiore a 8.230,81 euro, con requisiti aggiuntivi riguardanti la responsabilità genitoriale e la residenza.

Ulteriori condizioni includono la cittadinanza italiana o europea, la residenza in Italia e l’assenza di più utenze domestiche, veicoli o immobili di proprietà superiore al 25%.

La Carta Acquisti 2026 è una carta prepagata erogata dal Governo Italiano, con un importo di 40 euro mensili, che si accreditano in modo bimestrale per un totale di 80 euro ogni due mesi, pari a 480 euro annui.

Questa somma può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci e per il pagamento delle bollette di luce e gas, un sostegno concreto per le spese quotidiane delle famiglie e degli anziani in difficoltà.

Il sistema di erogazione è automatico per chi ha già la Carta dagli anni precedenti e mantiene i requisiti aggiornati. Non è necessaria una nuova domanda, ma è obbligatorio verificare che il proprio ISEE rispetti i nuovi limiti per evitare la sospensione del beneficio.

Il rinnovo della Carta Acquisti per il 2026 avviene senza necessità di ulteriori richieste da parte degli aventi diritto, a condizione che si rispettino i nuovi parametri ISEE e reddituali.

Il Ministero ha anche reso noto il calendario dei pagamenti per tutto l’anno, che prevede accrediti regolari nei mesi dispari, garantendo una continuità di sostegno e permettendo una pianificazione economica più sicura per i beneficiari.