Cartone della pizza, dove buttarlo se è pulito e dove se è sporco: quasi tutti sbagliano

Il corretto smaltimento del cartone della pizza continua a generare dubbi tra i consumatori, soprattutto quando si tratta di imballaggi unti o sporchi. Con l’aumento costante del consumo di pizza in Italia, paese che registra oltre 8,3 milioni di pizze consumate ogni giorno, diventa fondamentale chiarire quale sia la modalità più sostenibile e corretta per differenziare questo tipo di rifiuto.

Il cartone della pizza: un imballaggio peculiare tra carta pulita e sporca

La confezione tipica della pizza d’asporto è realizzata in cartone, un materiale generalmente riciclabile. Tuttavia, il problema nasce quando il cartone presenta tracce di unto, olio o residui di sugo, difficili da rimuovere. La domanda più frequente è: dove buttare il cartone della pizza sporco?

Secondo Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, il cartone della pizza va conferito nel contenitore della carta e del cartone anche se leggermente unto. Questo perché, in molti impianti di riciclo, piccoli residui di grasso non compromettono la rigenerazione della fibra cartacea. È però importante che nel contenitore non vengano inseriti avanzi di cibo o porzioni organiche, che invece devono essere smaltite separatamente.

Se il cartone è invece completamente impregnato di olio o con evidenti macchie di cibo, la situazione cambia: in questo caso, se il contenitore non è certificato come compostabile, deve essere gettato nel rifiuto indifferenziato. Diversamente, se il cartone porta il simbolo di compostabilità, può essere conferito nell’umido, contribuendo così a un ciclo di smaltimento più ecologico.

Un aspetto spesso trascurato è la possibilità di differenziare il cartone compostabile da quello tradizionale. La presenza del simbolo di compostabilità – generalmente un logo con foglia o scritta “OK compost” – è la chiave per capire se il contenitore può essere avviato al compostaggio insieme ai rifiuti organici.

La diffusione crescente di imballaggi compostabili rappresenta una risposta concreta alla necessità di ridurre l’impatto ambientale, anche nel settore alimentare. Tuttavia, non tutti i cartoni per pizza in commercio sono certificati in questo modo, per cui è sempre bene verificare l’etichetta o chiedere al punto vendita.

Consigli pratici per una corretta raccolta differenziata del cartone pizza

Per evitare di commettere errori nel conferimento del cartone della pizza, è utile seguire alcune regole semplici ma efficaci:

Separare il coperchio pulito dal fondo sporco: spesso il coperchio è privo di unto ed è quindi riciclabile con la carta, mentre il fondo può essere contaminato da residui di sugo o olio.

spesso il coperchio è privo di unto ed è quindi riciclabile con la carta, mentre il fondo può essere contaminato da residui di sugo o olio. Non inserire avanzi di cibo nel cartone: questi devono essere destinati all’umido o al secco indifferenziato in base alla compostabilità del contenitore.

questi devono essere destinati all’umido o al secco indifferenziato in base alla compostabilità del contenitore. Verificare la presenza di simboli sulla confezione: per capire se il cartone è compostabile e quindi smaltibile nell’umido.

per capire se il cartone è compostabile e quindi smaltibile nell’umido. Seguire le indicazioni del proprio comune: le regole di raccolta differenziata possono variare localmente, e alcune amministrazioni offrono guide dettagliate o rubriche come “Dove lo butto” per orientare i cittadini.

L’attenzione a queste semplici accortezze contribuisce a migliorare la qualità della raccolta differenziata, facilitando il riciclo della carta e riducendo la quantità di rifiuti destinati alla discarica o all’incenerimento.

L’educazione al riciclo del cartone della pizza non solo risponde a un’esigenza ambientale, ma anche a un trend culturale in crescita: gli italiani continuano a prediligere la pizza, che rimane un simbolo del Bel Paese, e imparare a smaltire correttamente il suo imballaggio è parte integrante di una responsabilità condivisa verso il pianeta.