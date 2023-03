Poche persone passano una giornata intera senza guardarsi allo specchio, valutare la vestibilità dei loro abito o fare il punto sul proprio aspetto generale. Il controllo del corpo – o body checking – nell’era dei selfie, è più comune che mai. Come si può arrivare a comprendere qual è il confine tra atteggiamento salutare e comportamento compulsivo?

Controllo del corpo: cos’è il body checking

Il body checking è l’abitudine di cercare informazioni sul peso, la forma, le dimensioni o l’aspetto del proprio corpo.

Come molti comportamenti, il controllo del corpo ha diversi livelli di analisi: le persone, infatti, possono scegliere di non guardarsi minimamente allo specchio, effettuare qualche controllo casuale mentre si preparano per uscire, fino ad attuare dei meccanismi comportamentali compulsivi e ansiosi deleteri per l’accettazione e la percezione di sé.

Controllare le misure del corpo

Un semplice sguardo allo specchio per capire se si ha qualche residuo di cibo fra i denti o il pesarsi di tanto in tanto non sono comportamenti negativi, ma possono diventarlo se il controllo del proprio corpo diventa una vera e propria ossessione, fino a scatenare sentimenti negativi.

I comportamenti compulsivi del controllo del corpo

Pizzicare compulsivamente la pelle flaccida, misurare le parti del corpo, pesarsi più volte al giorno e altri comportamenti di monitoraggio possono finire per peggiorare l’umore in maniera drastica.

Cibo e salute

Il body checking – come viene definito in lingua inglese – del corpo può diventare problematico se:

interferisce con la capacità di pensare chiaramente e sulla concentrazione ;

; occupa troppo del nostro tempo;

modifica strutturalmente le abitudini alimentari ;

; crea problemi nella vita lavorativa, accademica o personale;

ci fa isolare dagli altri;

diventa un modo per controllare la paura e l’ansia scatenati da una cattiva percezione del proprio corpo.

Il controllo del corpo è comune tra le persone di tutti i generi e, oltre ai problemi precedentemente elencati, può anche far formulare al soggetto che ne soffre una visione imprecisa o irrealistica del proprio peso e della forma fisica.

Nel caso in cui il controllo del corpo diventa un comportamento che incide fortemente nella propria vita, è consigliabile rivolgersi a un terapista, che può mettere in atto specifiche forme di terapia cognitivo comportamentale al fine di controllare tale propensione al controllo spasmodico del corpo e del peso.

