Ami il cioccolato? E chi non lo fa! Questo cibo delizioso è stato apprezzato dalle persone per secoli e continua tutt’oggi a essere parte integrante delle nostre diete. Ecco alcuni fatti interessanti su questo alimento che potresti non conoscere. La parola “cioccolato” deriva dall’azteco “xocolatl” che significa “acqua amara”. I Maya furono i primi a coltivare le fave di cacao, il seme dell’albero di cacao utilizzato per la produzione di questo ingrediente golosissimo.

L’albero del cacao è originario dell’America centrale e di altre parti del Sud America. Esistono diverse tipologie e marche e ognuna ha il suo sapore unico. Forse le più famose sono quelle svizzere o belghe, ma anche quello italiano è apprezzatissimo nel mondo, come dimostra il successo di Ferrero, che con il suo gruppo ha superato di recente, economicamente, anche Meta di Zuckerberg.

Insomma, il cioccolato è un alimento delizioso e nutriente che possiamo gustare con moderazione, ma senza frenarci. Scopriamo insieme tutte le tipologie e i benefici.

Tavoletta di cioccolato

Diversi tipi di cioccolato e a cosa servono

Ci sono tanti i tipi di cioccolato diversi. Ecco una guida ad alcuni dei più comuni. Partiamo dal cioccolato al latte. Questo è il tipo più popolare e per certi versi il migliore da mangiare come spuntino o dessert. È fatto con latte e solidi di cacao e ha una consistenza cremosa e liscia. C’è poi quello fondente, un tipo fatto solo con cacao. È meno dolce ha un sapore tendenzialmente amaro. Tra i suoi utilizzi migliori c’è quello in pasticceria.

Abbiamo quindi il cioccolato bianco, un tipo di fatto con latte, burro di cacao, zucchero e vaniglia. Ha una consistenza cremosa e un sapore dolce e vanigliato. E c’è poi il Ruby, più recente e caratterizzato dal tipico colore rosa frutto dei pigmenti contenuti nelle fave di cacao con cui viene fatto.

I benefici per la salute del cioccolato

Sappiamo tutti che il cioccolato è delizioso, ma ciò che molte persone non sanno è che ha anche alcuni benefici per la salute. Ecco alcuni dei principali:

– è una fonte di antiossidanti;

– può migliorare la funzione cognitiva;

– fa bene al cuore;

– può aiutare a perdere peso;

– fa bene alla pelle;

– può migliorare l’umore;

– rafforza il sistema immunitario.

Come possiamo vedere, ha molti benefici per la salute. Quindi la prossima volta che ti senti giù, prendi un pezzo di cioccolato e goditi il suo sapore delizioso, sapendo di fare anche un favore al tuo corpo.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO