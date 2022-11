Negli ultimi anni sono stati spesso al centro del dibattito in ambito informatico e nel mondo dell’imprese. Ma cosa sono davvero i big data e perché sono ritenuti da tutti così importanti? Proviamo a fare chiarezza. Con l’espressione “big data” si intende un grande volume di dati troppo complesso per essere gestito dai tradizionali strumenti di gestione dei database. Le organizzazioni stanno raccogliendo tantissimi dati negli ultimi anni, grazie anche all’exploit del mondo del web, e il volume sta aumentando a un ritmo esponenziale. La sfida è trovare un modo per gestire e analizzare tutti questi dati. Con gli strumenti e le tecniche giuste, i big data possono essere utilizzati per migliorare il processo decisionale, aumentare l’efficienza e creare nuove opportunità di crescita.

Big data: alcuni esempi per comprendere il concetto

Esistono molte definizioni di big data, ma tutte hanno alcuni punti chiave in comune: i big data sono voluminosi, complessi e in rapido movimento. Stanno inoltre diventando sempre più importanti da gestire e analizzare per ogni azienda.

Un hacker compie un attacco informatico con lo smartphone

Per poter comprendere cosa si intende con i big data, possiamo fare riferimento ai dati dei social media, una delle fonti più comuni di dati. Piattaforme come Facebook, Twitter e LinkedIn tengono traccia di ogni interazione che un utente ha con il sito. Questi dati possono includere quali siti ha visitato un utente, cosa ha condiviso e persino con chi ha interagito. I dati dei social media sono preziosi per le aziende perché possono fornire loro una comprensione dettagliata dei loro clienti.

Ci sono poi i dati dei sensori, quelli raccolti da oggetti più comuni di domotica o anche dalle automobili e dalle apparecchiature industriali. I dati delle transizioni sono quelle che riguardano le transizioni condotte da un cliente o da un’azienda. Ma questi esempi sopra elencati sono solo alcuni di quelli che si possono fare per capire perché si parla di big data e quali siano le fonti da cui provengono.

Far funzionare i big data per la tua azienda

I big data sono una risorsa straordinaria per le aziende, ma solo se utilizzati correttamente. Per poterli sfruttare davvero, bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti. Per prima cosa, non bisogna fare tutto da soli, ma bisogna trovare gli strumenti giusti per analizzare questa mole immensa di dati, che va poi gestita correttamente per poter essere utilizzata in modo efficace. Attraverso le informazioni presenti in questa mole enorme di dati possiamo prendere decisioni migliori, in quanto basate su informazioni precise le spesso complete.

In altre parole, i big data possono essere utilizzati per migliorare notevolmente il modo in cui la nostra azienda opera. Può farci diventare più efficienti e più efficaci e in grado di trovare nuove opportunità di crescita. Ci permette di creare profili cliente personalizzati e di poter comprendere meglio i bisogni del nostro pubblico, per pianificare campagne di marketing più efficaci.

La cosa importante da capire, però, è che bisogna essere pazienti. I big data non sono una bacchetta magica che risolverà tutti i tuoi problemi aziendali. Ci vuole tempo e fatica per ottenere il massimo da esso, ma i risultati possono essere entusiasmanti.

Cosa aspettarsi in futuro

Con la rapida espansione dell’utilizzo di Internet e il volume sempre crescente di dati generati, i big data diventeranno sempre più importanti. Nel futuro possiamo immaginare alcuni miglioramenti nell’analisi di questa mole di dati, grazie allo sfruttamento di nuove intelligenze artificiali e al miglioramento dell’apprendimento automatico, ad applicazioni più innovative di questa mole di dati raccolti, alla maggiore attenzione alla governance dei dati, all’ascesa di figure professionali in grado di leggere attentamente tutte le informazioni processate e a una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla privacy. Insomma, non resta che guardare avanti con rinnovato entusiasmo e grande fiducia per noi e per le nostre aziende.

