Il Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere ha stilato una classifica sugli stipendi degli italiani, stabilendo le città dove le retribuzioni sono più alte e quelle in cui si guadagna una miseria. Al primo posto troviamo Milano, mentre all’ultimo Rieti. Vediamo la top ten e le ultime cinque classificate.

Stipendi degli italiani: dove sono più alti e dove più bassi

Gli stipendi degli italiani non sono tutti uguali e il dato non è da ricollegare solo al tipo di professione che si svolge. Accade, infatti, che un operaio residente a Milano percepisca un salario assai maggiore di un collega con le stesse mansioni ma residente a Napoli. Stando all’ultima indagine effettuata dal Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, il capoluogo lombardo detiene il titolo di città nostrana dove i lavoratori hanno la busta paga più alta. Lo stipendio medio di un milanese è pari a 30.464 euro, molto più alto rispetto a quello nazionale, pari a 12.473 euro.

Non si guadagna male neanche a Bolzano, con 18.942 euro, e a Bologna, con 18.628. Situazione disastrosa, invece, a Rieti che occupa la posizione più bassa della classifica stilata dal Centro Studi Tagliacarne con 3.317 euro. Negli ultimi posti, inoltre, ci sono: Viterbo (4.062 euro), Agrigento (5.337 euro) ed Enna (5.557 euro). Gaetano Fausto Esposito, direttore del Centro, ha dichiarato: “L’analisi dimostra che la geografia delle retribuzioni è diversificata territorialmente, e sotto vari aspetti non rispetta la tradizionale dicotomia Nord-Sud. Infatti, se confrontiamo la graduatoria del pil pro capite (che misura la produzione della ricchezza) con quella delle retribuzioni, vediamo che nel primo caso praticamente tutte le ultime trenta posizioni sono appannaggio di province meridionali (con la sola eccezione di Rieti), mentre in quella delle retribuzioni pro-capite troviamo ben 10 province del Centro-Nord, il che induce a riflettere sulle politiche dei redditi a livello locale“.

Stipendi degli italiani: le prime dieci posizioni e le ultime cinque

Di seguito, le prime dieci posizioni della classifica sugli stipendi degli italiani:

Milano (30.464 euro)

Bolzano (18.942 euro)

Bologna (18.628 euro)

Parma (18.175 euro)

Roma (17.774 euro)

Reggio nell’Emilia (16.912 euro)

Firenze (16.686 euro)

Modena (16.572 euro)

Vicenza (16.451 euro)

Genova (16.031 euro).

Come sottolineato, le ultime cinque posizioni sono occupate in ordine crescente da: Pavia, Enna, Agrigento, Viterbo e Rieti.

