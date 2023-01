Il portale Indeed ha condotto una ricerca sui lavori più pagati e richiesti tra professioni tradizionali e nuove figure digitali.

Il noto portale Indeed, che si occupa di annunci di lavoro, ha stilato una lista dei lavori più pagati e richiesti in Italia. Tra le professioni più tradizionali ci sono, ad esempio, l’ingegnere, il medico, il titolare di farmacia. Invece, per quanto riguarda le professioni più recenti, legate al mondo digitale, tra le tante, si trovano gli e-commerce manager, i programmatori Java e gli user experience designer.

Quali sono i lavori tradizionali più pagati

Tra le professioni classiche che guadagnano di più Indeed inserisce l’ingegnere, con uno stipendio tra i 37 mila e i 51 mila euro lordi all’anno. Ci sono poi i titolari di farmacia che annualmente possono guadagnare tra i 60 mila e i 120 mila euro.

Sempre per quanto riguarda le figure lavorative più tradizionali rientrano anche i commercialisti, con un guadagno che oscilla tra i 27 mila e gli 85 mila euro lordi all’anno; i medici con circa 75 mila euro lordi e gli avvocati che possono guadagnare tra i 26 mila e 150 mila euro lordi annuali.

Tra i settori che il portale di lavoro indica come i più remunerativi ci sono poi quello petrolchimico, con un guadagno intorno ai 28 mila euro l’anno, e il navale, con 36 mila euro annui. Infine l’agenzia inserisce ruoli dirigenziali dei settori bancari, dei servizi finanziari e della moda.

Un imprenditore al lavoro

Le nuove professioni digitali più richieste

Per quanto riguarda invece le figure lavorative più recenti si tratta ovviamente di professioni legate al mondo digitale visto che ormai sempre più persone trascorrono gran parte delle proprie giornate sul web. Tra i lavori più richiesti spicca l’e-commerce manager con un guadagno che può oscillare tra i 50 mila e gli 80 mila euro annui.

Fondamentale per le aziende risulta poi l’user experience designer, ovvero chi cerca di rendere più piacevole e facile l’esperienza degli utenti su un sito web, software e applicazioni. Secondo Indeed il suo stipendio può aggirarsi tra i 23 mila e i 58 mila euro. Ci sono poi gli growth hacker, che si occupano di design, programmazione e marketing insieme, che guadagno dai 27 mila ai 60 mila euro.

Tra le nuove professioni richieste c’è anche quella del web developer, che può guadagnare tra i 35 mila e i 45 mila euro lordi all’anno, che si occupa di costruire un sito e successivamente lo gestisce e ne cura la manutenzione. Importanti anche gli affiliate marketing manager, con uno stipendio tra i 28 mila e i 55 mila euro lordi l’anno, che gestiscono e coordinano siti ottimizzando le campagne pubblicitarie.

Spazio poi ai SEO Specialist, che devono far sì che un sito spicchi tra i primi nelle ricerche sul web, con un guadagno dai 23 mila ai 72 mila euro lordi. Infine ci sono i web analytics manager, a cui tocca capire e interpretare le statistiche dei siti web, e i programmatori Java che sviluppano app, siti e videogiochi. Per loro il guadagno può aggirarsi tra i 30 mila e i 60-70 mila euro l’anno.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO