Con l’arrivo della stagione estiva, le temperature elevate possono mettere a dura prova il nostro benessere e la nostra capacità di affrontare la vita di tutti i giorni. Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e intense, con effetti significativi sulla nostra salute, sull’ambiente e sulle infrastrutture. Tuttavia, esistono delle strategie che possiamo adottare per proteggerci dal caldo estremo.

Scopriamo insieme cosa fare e cosa evitare quando la temperatura si alza, specialmente durante le prime ondate di calore della stagione estiva, forse quelle più difficili da gestire. Ecco alcuni consigli utili e suggerimenti per non farsi trovare impreparati.

Che impatto può avere il caldo sulla nostra salute?

Prima di vedere qualche suggerimento per prepararsi ad affrontare il caldo, è necessario comprendere per quale motivo un aumento delle temperature così improvviso può comportare problemi alla nostra salute.

Quando fa molto caldo, il nostro corpo ha difficoltà a mantenere la temperatura interna a circa 36-37 gradi. Di conseguenza, il nostro cuore deve lavorare di più per pompare il sangue fino alle estremità e raffreddare il corpo attraverso il processo della sudorazione. Questa attività può però causare disidratazione, affaticamento, crampi muscolari, mal di testa o improvvisi colpi di calore. Tutti sintomi che possono diventare pericolosi per la nostra salute.

Proprio per questo motivo è necessario adottare le strategie a nostra disposizione per difenderci dal caldo e cercare di porre affrontare nella maniera più corretta l’estate.

Come difendersi dal caldo?

La stagione estiva può essere fantastica, e questo lo sappiamo benissimo. Ma il calore eccessivo che comporta può mettere a dura prova il nostro fisico. Quando le temperature aumentano, stare bene può diventare molto difficile. Per questo motivo è necessario adottare determinate strategie per difendersi dalla calura in eccesso. Ecco alcuni consigli utili:

– cerca di rimanere al fresco il più possibile, soprattutto durante le ore più calde della giornata (se necessario, usa l’aria condizionata per mantenere fresca la casa, o crea delle correnti aprendo finestre e porte);

– idratati il più possibile, bevi molta acqua e mangia tanta frutta per mantenere il corpo fresco sia durante il giorno che durante le ore serali (e cerca di evitare le bevande alcoliche);

– indossa abiti leggeri e traspiranti, evitando indumenti troppo stretti;

– evita di esporti al sole direttamente, soprattutto durante le ore calde (se necessario, indossa un cappello, usa la crema solare e cerca di coprirti all’ombra quando possibile);

– mangia pasti leggeri e freschi, senza appesantire il tuo corpo, ed evita cibi frutti o troppo elaborati, per non sentirti gonfio e pesante.

Bastano queste cinque regole, in generale, per riuscire ad affrontare senza troppe difficoltà i momenti di maggior calore durante l’estate. Fermo restando che è preferibile, quando il caldo è davvero eccessivo, cercare riparo per un periodo in località in cui le temperature siano più basse o sopportabili, come le mete di montagna.

Caldo eccessivo? Evita questi comportamenti

Quando dobbiamo affrontare un’ondata di calore non è importante capire solo cosa fare, ma anche cosa non fare. Ad esempio, è consigliabile evitare di esporsi al sole in maniera diretta durante le ore più calde della giornata, anche quando si sta in spiaggia. Allo stesso modo, è meglio ridurre al minimo le attività fisiche troppo impegnative.

Oltre a mettere da parte tutti i capi di vestiario troppo pesanti, è anche importante evitare i cibi troppi calorici. La dieta è fondamentale in ogni periodo dell’anno, ma può diventare addirittura decisiva durante l’estate, per non rischiare di compromettere, anche in maniera grave, la propria salute e il proprio benessere.

