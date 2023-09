L’impegno ecologico sta diventando un obiettivo sempre più condiviso anche dai lavoratori, i quali sono consapevoli che proteggere la Terra è importante. Le strategie per tutelare l’ambiente, però, possono essere introdotte anche sul proprio posto di lavoro, al fine di creare un ufficio ecosostenibile e sano. Ecco 5 consigli da mettere in pratica.

Ufficio ecosostenibile per tutelare l’ambiente

Creare un ufficio green non è così impegnativo come potreste pensare. In primis, si possono utilizzare forniture per ufficio ecologiche, scegliendo prodotti in carta riciclata, dai foglietti adesivi alla carta per stampante, nonché asciugamani di carta e fazzoletti. Inoltre, si può optare per tazze compostabili per caffè e acqua, riciclabili al 100%.

Evitare, poi, di stampare se non strettamene necessario. D’altronde, per gran parte documenti, la versione digitale basta e avanza.

Scrivania in ufficio

Bisogna, dunque, ridefinire l’ufficio tradizionale. Non è necessario disporre di ampi spazi per essere produttivi o avere successo nel proprio settore. Se disponete di uffici vuoti, sale riunioni inutilizzate o ingressi spaziosi e aree aperte che non servono a nulla, sappiate che ridurli può ridurre i costi e l’impronta di carbonio. Gli uffici più piccoli, d’altronde, necessitano di meno utenze e manutenzione.

Smartworking e regolazione dell’illuminazione

Se molti dipendenti lavorano in smart working, si può anche pensare di rinunciare del tutto all’ufficio fisico che, in sostanza, ha elevati costi energetici. Questi, nei fatti, derivano dai computer, dai grandi elettrodomestici – come stampanti e fotocopiatrici che possono utilizzare energia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se non vengono mai spenti.

Donna in ufficio green

Molti tipi di apparecchiature possono consumare energia anche quando sono completamente spente. L’unica soluzione è interrompere il consumo di energia sulla presa multipla, che è bene scegliere con un timer programmabile che permetterà di ridurre le bollette e creare un ufficio green.

Infine, è bene regolare l’illuminazione che può avere un grande impatto sui consumi e sull’ambiente. Qualora l’ufficio è dotato di finestroni, si possono spegnere le luci durante le ore del giorno.

Inoltre, si possono cambiare anche cambiare le plafoniere, in modo da non illuminare spazi inutilizzati. L’illuminazione attivata dal movimento, infatti, è la scelta intelligente per corridoi, bagni, sale relax e altre aree che non vengono utilizzate continuamente.

