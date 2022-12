Decorare un albero di Natale spendendo poco: alcune idee, consigli e suggerimenti per un abbellire il tuo abito low cost.

È arrivato il momento di diffondere l’allegria natalizia, e per farlo dovrai sicuramente decorare il tuo albero di Natale. Un’attività molto bella, che spesso unisce le famiglie, ma che può anche diventare un onere finanziario. Fortunatamente, con un po’ di creatività, ci sono molti modi per decorare il tuo albero senza spendere una fortuna. E magari anche ottenendo risultati molto più originali rispetto a quelli che potresti ottenere acquistando le classiche serie di palline nei supermercati o nei mercatini dell’artigianato. Se hai bisogno di consigli, ecco alcuni suggerimenti per riuscire a decorare il proprio albero senza spendere troppo.

Decorazioni low cost: come abbellire il proprio albero di Natale

Per cominciare, devi comprendere che le dimensioni del tuo albero di Natale sono importanti. Rinuncia ad averne uno gigante (che richiede un budget maggiore per le decorazioni) e opta per qualcosa di più modesto. Una buona regola è quella di acquistare un albero che non sia più grande delle dimensioni del tuo soggiorno, altrimenti potrebbe sopraffare lo spazio e diventare un vero e proprio ingombro.

Un albero di Natale pieno di regali

Un altro modo per risparmiare è rinunciare all’acquisto di ornamenti e ghirlande nei negozi. In alternativa, puoi costruire le tue decorazioni utilizzando oggetti economici provenienti da tutta la tua casa. Ad esempio, puoi sfruttare delle palline da ping-pong, cartoline di Natale, ornamenti fatti di lattine riciclate o persino fette di agrumi essiccate. Realizzare le tue decorazioni utilizzando il metodo fai-da-te aggiunge anche un tocco personale e speciale all’abbellimento del tuo albero di Natale, e lo rende anche più divertente.

A parte le decorazioni, considera di investire in un albero pre-illuminato di tipo economico o di legare le tue luci all’albero che hai acquistato. Questo ti farà risparmiare tempo, denaro e soprattutto il mal di testa di districare le vecchie luci. Puoi anche trovare bellissimi orpelli, nastri e ghirlande nella sezione più economica dei negozi, magari in quella delle offerte. Non farti attrarre solo dalle decorazioni all’ultimo grido o fatte con materiali di pregio. Alla fine, ricorda che un albero di Natale non deve essere costoso per essere impressionante. L’importante è ciò che simboleggia e l’amore che ci metterai nel comporlo.

Modi non convenzionali per decorare un albero di Natale

A tutti noi piace aprire l’albero di Natale e addobbarlo con tutte le decorazioni tradizionali che fanno parte della nostra famiglia da anni. Ma che ne dici di cambiare le cose e provare qualche modo non convenzionale per decorare il tuo albero quest’anno? Una grande idea, ad esempio, potrebbe essere quella di scegliere un albero “nudo”. Di cosa si tratta? Di un albero vero o artificiale che semplicemente non ha decorazioni. Almeno non quelle tradizionali. Invece, prova a decorarlo con altri materiali come nastri o luci.

Per un look rustico, perché non appendere delle decorazioni di juta o anche delle pigne? Aggiungi anche alcune luci scintillanti e avrai un albero sorprendente e minimalista. Potresti anche inventare un tema creativo su cui basare le tue decorazioni. Pensa ai supereroi, agli unicorni, allo spazio o persino al tuo film preferito. Infine, puoi creare un albero non convenzionale anche usando materiali che normalmente non penseresti di usare. Aggiungi un po’ di brillantezza al tuo albero con paillettes o glitter, appendi alcune stelle di carta o uccelli origami o avvolgi il tronco dell’albero con tessuto o spago.

Insomma, ci sono molti modi per rendere il tuo albero fantastico senza bisogno di utilizzare le decorazioni tradizionali. Basta utilizzare un minimo di creatività e non porsi limiti. Vedrai che il risultato lascerà tutti a bocca aperta.

