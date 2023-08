L’idea di economia circolare sta guadagnando sempre più popolarità in tutto il mondo, perché offre una soluzione innovativa per risolvere alcuni dei più grandi problemi ambientali ed economici della nostra epoca. In questo articolo, scopriremo la definizione di tale concetto e i vantaggi che può offrire ai Paesi in via di sviluppo, nonché il progresso sostenibile ed equo che tale percorso può implementare in queste zone del mondo.

Che cosa è l’economia circolare?

L’economia circolare è una filosofia economica che punta ad eliminare gli sprechi e a utilizzare le risorse in modo più efficiente

. Invece di produrre, usare e gettare via i prodotti, l’economia circolare cerca di mantenere la materia prima in un ciclo continuo di produzione – consumo – recupero. Questo approccio si basa sul principio della cradle-to-cradle (dalla culla alla culla), ovvero la creazione di nuovi prodotti a partire dai materiali esistenti.

Economia circolare del futuro

Un altro aspetto importante dell’economia circolare è il design dei prodotti, che deve essere pensato fin dall’inizio per facilitarne il riciclo o il riutilizzo al termine del loro ciclo di vita. L’obiettivo finale è quello di ridurre al minimo lo spreco delle risorse naturali e promuovere uno sviluppo sostenibile ed equilibrato.

La transizione verso l’economia circolare richiede un cambiamento culturale radicale nella società e nell’industria. Ciò significa che ci sarà bisogno non solo di innovazioni tecnologiche ma anche di politiche pubbliche volte a incentivare un cambio nei comportamenti individuali e aziendali.

L’economia circolare rappresenta, dunque, una nuova visione dell’interazione tra uomo e ambiente, attraverso la quale poter migliorare, sia dal punto ambientale che economico, garantendo – allo stesso tempo – uno sviluppo sostenibile ai Paesi in via di sviluppo.

I vantaggi dell’economia circolare per le zone del sud del mondo

I Paesi in via di sviluppo possono trarre molti vantaggi dall’implementazione dell’economia circolare. In questi paesi, ci sono spesso problemi ambientali e sociali che richiedono un approccio sostenibile per la produzione e il consumo.

L’economia circolare può aiutare a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Ciò significa una maggiore indipendenza economica ed energetica per i paesi in questione, nonché una riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera.

Inoltre, può anche stimolare lo sviluppo economico locale, attraverso la creazione di posti di lavoro verdi e innovativi nel settore della gestione dei rifiuti, del riciclo e degli impianti produttivi sostenibili. Ciò potrebbe portare a un aumento della prosperità nelle comunità locali.

Economia green

Tale approccio può anche migliorare la sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, attraverso nuovi modelli agricoli basati sulla circolarità. Ad esempio, le colture rotazionali possono aiutare a mantenere i terreni fertili, senza utilizzare pesticidi o fertilizzanti chimici nocivi per l’ambiente e per la salute umana.

Tale percorso, quindi, offre molte opportunità per i Paesi in via di sviluppo: energia pulita ed economica, occupazione verde e rispettosa dell’ambiente, nonché efficienza nella gestione delle risorse naturali.

Come può essere implementato tale approccio

Nei Paesi in via di sviluppo, l’economia circolare può essere implementata attraverso una serie di strategie e politiche che promuovono la riduzione degli sprechi e il riutilizzo delle risorse. Ciò può essere fatto attraverso programmi di riciclo, costruzione di sistemi efficienti per la gestione dei rifiuti e l’adozione di tecnologie pulite.

Una prima strategia consiste nella promozione dell’economia verde, concentrandosi sulle energie rinnovabili e sulla produzione sostenibile. Ad esempio, le fonti energetiche solari possono fornire energia alle comunità rurali dove non è disponibile un sistema centrale a prezzi accessibili.

Economia circolare

I governi potrebbero incentivare lo sviluppo del settore del riciclo, incoraggiando imprese private a investire in questo campo. Le autorità locali potrebbero anche adottare politiche per limitare l’utilizzo della plastica monouso o vietarne completamente l’utilizzo.

Infine, gli incentivi economici – come le sovvenzioni statali o i crediti d’imposta – possono aiutare a finanziare gli investimenti nelle tecnologie pulite e nell’efficienza energetica. In questo modo, si creerebbero nuovi posti di lavoro specializzati nel recupero e nel riutilizzo delle risorse naturali.

Perché conviene attuare un tale investimento nei Paesi del sud del mondo

L’adozione di un modello di economia circolare può rappresentare una grande opportunità per i paesi in via di sviluppo. Grazie alla sua capacità di generare valore a partire dai rifiuti e dall’utilizzo efficiente delle risorse, questo approccio promuove lo sviluppo economico sostenibile, il miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, la creazione di posti di lavoro green e la riduzione delle disuguaglianze sociali.

Anche se molti Paesi industrializzati già hanno adottato alcuni dei principi dell’economia circolare all’interno delle loro attività commerciali, c’è ancora molto da fare nei Paesi in via di sviluppo.

Investire nell’economia circolare potrebbe rappresentare un modo efficace per rafforzare le economie locali e creare nuove opportunità imprenditoriali basate sulla sostenibilità ambientale.

Gli investimenti nell’economia circolare possono anche essere fonte d’innovazione tecnologica e sociale. Le soluzioni creative che emergono dalla ricerca scientifica, applicata alle problematiche legate alla gestione dei rifiuti ed al riciclo, sono spesso trasferibili anche ad altri settori produttivi con effetti positivi sulle comunità locali.

Il Sud del mondo ha bisogno più che mai degli strumenti per lo sviluppo sostenibile: l’economia circolare può certamente offrire nuove vie per raggiungere questi obiettivi.

