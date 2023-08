Oggi parleremo di un argomento molto interessante e attuale: il digiuno intermittente. Se siete alla ricerca di una dieta efficace per perdere peso e migliorare il vostro benessere, allora potete prendere in considerazione tale metodo per dimagrire, diventato sempre più popolare negli ultimi anni, al fine di ottenere una migliore forma fisica. Cos’è esattamente il digiuno intermittente? E quali sono i suoi benefici? Scopriamolo nelle prossime righe.

Digiuno intermittente: come funziona

Il digiuno intermittente è un metodo alimentare che prevede l’alternanza tra periodi di digiuno e periodi in cui si può mangiare liberamente. A differenza delle diete tradizionali, che si basano su restrizioni caloriche continue, il digiuno intermittente si concentra sul momento in cui si mangia, anziché sulla quantità di cibo consumata.

Ci sono diversi modelli di digiuno intermittente, ma uno dei più popolari è il metodo 16/8, che implica un periodo di digiuno di 16 ore, seguito da un periodo in cui ci si può nutrire liberamente per le restanti 8 ore della giornata.

Ad esempio, potreste scegliere di saltare la colazione e fare il primo pasto al mezzogiorno, quindi finire con l’ultimo pasto intorno alle 20:00.

Digiuno intermittente

Durante il periodo del digiuno, non è consentito assumere bevande ad alto contenuto calorico come succhi o bibite zuccherate. Tuttavia, è possibile bere acqua senza limitazioni: anche tè o caffè senza zucchero possono essere inclusi nella dieta.

Come funziona davvero questo tipo di regime alimentare? Il principio alla base del digiuno intermittente consiste nel dare al corpo una pausa dal processo digestivo costante che avviene quando mangiamo frequentemente durante la giornata.

Durante il periodo a stomaco vuoto, i livelli insulinici diminuiscono, favorendo così la combustione dei grassi accumulati nel nostro organismo.

I benefici di questo metodo

I benefici sono numerosi e possono fare davvero la differenza nella propria dieta e per il benessere generale. Questo metodo alimentare non si concentra solo sulla perdita di peso, ma offre anche una serie di vantaggi per la salute.

Uno dei principali benefici è l’aumento della sensibilità all’insulina. Durante il digiuno, il corpo utilizza le riserve di zucchero (glicogeno) presente nei muscoli e nel fegato come fonte di energia. Ciò aiuta a ridurre i livelli di insulina nel sangue e può migliorare la capacità del corpo di gestire adeguatamente gli zuccheri.

Digiunare in maniera intermittente

Può favorire la perdita di grasso corporeo in modo più efficace, rispetto ad altre strategie dietetiche tradizionali. Durante il periodo di digiuno, l’organismo brucia più facilmente i depositi adiposi per ottenere energia, contribuendo – così – alla riduzione del grasso corporeo.

Alcuni studi suggeriscono che questa pratica potrebbe avere anche un effetto positivo sulle funzioni cognitive e neurologiche.

Il digiuno intermittente sembra stimolare la produzione dell’ormone BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), che svolge un ruolo fondamentale nella crescita delle cellule cerebrali ed è legato al miglioramento della memoria e delle funzioni cognitive.

Infine, il digiuno intermittente potrebbe promuovere alcuni processi cellulari importantissimi per il benessere generale dell’organismo. Prima di intraprendere questo regime alimentare, è consigliabile rivolgersi a uno specialista per avere un parere professionale.

