Con l’arrivo dell’estate e le vacanze che si avvicinano, le famiglie si preparano a viaggiare. Tuttavia, l’aumento del costo del carburante spinge a pianificare attentamente il consumo di benzina o GPL, influenzando non solo la scelta della destinazione ma anche la mobilità quotidiana e la gestione dei viaggi. In questo contesto, cresce sempre di più l’interesse per veicoli a basso consumo, in quanto rappresentano una soluzione utile per ridurre le spese di viaggio.

Viaggi on the road: come risparmiare carburante

Il turismo italiano, tradizionalmente incentrato sull’uso dell’automobile, è ora chiamato a confrontarsi con le sfide economiche attuali. La geografia variegata dell’Italia, dalle coste frastagliate ai piccoli borghi montani, ha sempre favorito un turismo on the road.

In risposta a questi cambiamenti, il settore turistico sta innovando con proposte che includono miglioramenti nei trasporti pubblici e offerte all-inclusive che comprendono i trasferimenti.

Con i prezzi del carburante in costante aumento, pianificare un viaggio si trasforma in un esercizio di bilanciamento tra costi e comfort.

distributore di carburante

L’educazione alla guida efficiente, l’adozione di tecnologie avanzate e una pianificazione accurata del percorso sono fondamentali.

Le tecniche di eco-driving e le tecnologie come la guida predittiva e i sistemi di navigazione ottimizzano il consumo, mentre le app di navigazione aiutano a evitare il traffico pesante, riducendo il consumo di carburante.

Consumi dei veicoli flex-fuel e ibridi

Secondo un recente studio dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, la domanda per veicoli ibridi è aumentata significativamente, raggiungendo il 38,7% del mercato.

Queste auto, che combinano motori a combustione interna ed elettrici, offrono un bilanciamento ottimale tra efficienza energetica e praticità, specialmente in un contesto urbano.

Pianificare il percorso in anticipo per evitare traffico e rallentamenti può ridurre di molto il consumo di carburante.

È consigliabile scegliere veicoli a basso consumo quando si noleggia un’auto e mantenere una guida uniforme utilizzando il cruise control.

Alleggerire il carico del veicolo e assicurarsi che l’auto sia ben mantenuta, con una particolare attenzione alla pressione degli pneumatici e ai filtri dell’aria, sono altri passaggi importanti da effettuare per organizzare un viaggio economico ed efficiente.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO