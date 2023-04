Chi ha la passione per i videogame, si sarà sicuramente imbattuto, almeno una volta nella vita, in Discord, una piattaforma che, al di là del nome, permette di entrare in contatto con i propri amici, anche con quelli virtuali, comunicando istantaneamente mentre si gioca online. Una piattaforma americana di messaggistica, distribuzione digitale, chiamate vocali e videochiamate che si propone soprattutto come la soluzione ideale per i videogiocatori. Se non ne hai mai sentito parlare, proviamo a scoprire cos’è e come funziona.

Cos’è Discord?

Discord è un’applicazione di chat e una piattaforma di distribuzione digitale per i giocatori. Originariamente creata come una chat room per i giocatori, si è evoluta nel corso degli anni fino a diventare una delle soluzioni di comunicazione più popolari per milioni di utenti in tutto il mondo. La sua interfaccia intuitiva rende semplice e veloce configurare un server e iniziare a chattare con amici o sconosciuti da tutto il mondo, ed è per questo che è così apprezzata.

Console per videogiochi

Discord è stato creato nel 2015 da due ex dipendenti di Skype e Slack che volevano creare un’applicazione su misura per le comunità di gioco. Hanno raggiunto questo obiettivo introducendo funzionalità come emoji adattate a comunità specifiche, sistemi di cartelle facili da usare, hub di gioco personalizzabili, sistemi di premi virtuali, tasti di scelta rapida che consentono agli utenti di gestire rapidamente i propri profili, filtri antispam automatici che mantengono pulite le conversazioni e notifiche push quando i tuoi amici sono online, in modo da sapere quando stanno giocando. Tutte queste funzionalità possono essere utilizzate non solo all’interno di Discord ma su qualsiasi piattaforma aggiuntiva che i giocatori utilizzano mentre giocano.

Discord consente agli utenti di creare i propri server di messaggistica istantanea utilizzando canali di testo, canali vocali, messaggi privati e molto altro. Non solo permette di comunicare con le persone in conversazioni private, ma anche di creare thread di discussione pubblica, perfetti se si vuole parlare apertamente di esperienze di gioco o di qualunque altro tipo di argomento di interesse comune.

Tra le tante funzioni di questa straordinaria piattaforma c’è anche la possibilità di utilizzare dei bot che possano rispondere alle proprie esigenze individuali, personalizzando questi “assistenti” tramite l’aggiunta di comandi specifici. Inoltre, Discord si può collegare con altri servizi streaming molto popolari come Twitch, YouTube o Spotify.

Come funziona: vantaggi e punti di forza

Abbiamo visto a grandi linee cos’è Discord. Adesso cerchiamo di comprendere come funziona. Essenzialmente si presenta come una chat room per i giocatori che consente di comunicare tramite messaggi di testo, audio o video. Fornisce inoltre strumenti per server che possono essere utilizzati per vari scopi, come l’hosting di sessioni di gioco della comunità, la ricerca rapida di persone di proprio interesse o lo scambio di elementi nei giochi. Discord è gratuito e dispone di uno dei set di applicazioni più versatili, progettati specificamente per i giocatori. Per unirti a un server su Discord, digita semplicemente il suo nome, dato direttamente da qualcuno o trovato online, nella barra di ricerca situata nella parte in alto a sinistra della home page. Una volta trovato, seleziona “Unisciti” e conferma la tua scelta. Una volta all’interno, tutti i messaggi vengono suddivisi in categorie, chiamate canali, indicate da colori diversi. E il gioco è fatto. Semplice, no?

In conclusione, Discord offre uno dei metodi più efficienti attualmente disponibili per connettere le persone attorno a un argomento particolare, i propri giochi preferiti. Questa piattaforma colma così efficacemente le lacune tra generi, dando alle singole comunità un maggiore controllo su come interagiscono senza bisogno di complicati processi di configurazione, a differenza di altre applicazioni di questo tipo. Ed è per questo che ha raggiunto un successo davvero straordinario.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO