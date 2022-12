Mastodon è diventata rapidamente una popolare piattaforma di social media open source per coloro che vogliono far parte di un “giardino dell’Eden digitale”. La sua struttura distribuita consente a chiunque di creare i propri spazi in cui connettersi con le persone, condividere le proprie parole e pensieri e persino invitare altri a partecipare alla conversazione. Anche per questo motivo è ritenuta da molti la principale alternativa a Twitter, pur avendo caratteristiche leggermente diverse. Scopriamo insieme come funziona e cosa la rende differente.

Mastodon: le caratteristiche del social network

Mastodon è una piattaforma di microblogging decentralizzata, federata e open source, oltre che un servizio di social networking. Consente agli utenti di creare la propria istanza del server o “istanza Mastodon”, ovvero uno spazio social in cui le persone possono connettersi tra loro, condividere idee e collaborare. Gli utenti possono quindi partecipare a tutte le istanze che desiderano e seguire altri utenti provenienti da altre istanze.

social media concept

Mastodon è gratuito e, di conseguenza, molti utenti lo utilizzano per le proprie esigenze personali. Ad esempio, qualcuno lo usa come blog, altri per parlare dei propri argomenti preferiti e altri ancora per dialogare con i propri amici. Ed è questo il suo punto di forza: si tratta di un ottimo strumento per creare un “giardino digitale”, coltivare idee, conversare e condividere esperienze.

Cosa rende questo social diverso dagli altri

Non tutte le forme di social media sono state progettate pensando alla privacy e questo è uno dei motivi per cui Mastodon è così popolare. È un’opzione più sicura e consente agli utenti di proteggere i propri dati e la propria privacy. Gli iscritti possono sviluppare ulteriormente la loro istanza a loro piacimento e persino aggiungere ulteriori misure di sicurezza come l’autenticazione a due fattori.

Ti stai chiedendo se Mastodon è la piattaforma giusta per te? Dipende dalle tue esigenze specifiche e dal tipo di community che stai cercando di creare. Se desideri uno spazio privato e più sicuro per condividere i tuoi pensieri e le tue idee, è un’ottima opzione. Se, tuttavia, stai cercando una vasta base di utenti più ampia e un mercato vivace per acquistare e vendere prodotti o servizi, allora altre piattaforme potrebbero soddisfare meglio le tue esigenze.

Mastodon è la migliore alternativa a Twitter?

Twitter esiste dal 2006, ma ha avuto diversi problemi di recente. Dai casi di cyberbullismo, alla soppressione della libertà di parola, ha lasciato sempre più utenti insoddisfatti. Questo significa la sua fine? Non necessariamente. Mastodon è però un’alternativa a Twitter che sta guadagnando terreno. Paragonabile al social dei cinguettii, utilizza un’interfaccia simile, ma senza la limitazione dei caratteri, può permettere conversazioni più piacevoli. Ciò che manca a Mastodon per quanto riguarda gli utenti che lo utilizzano (siamo ancora molto distanti dai numeri di Twitter), viene compensato dalle conversazioni private e da una serie impressionante di funzionalità.

In primo luogo, Mastodon vanta una funzione di “istanza”, come abbiamo già anticipato, in cui gli utenti hanno la libertà di selezionare il proprio server e gestire la propria comunità. Ciò garantisce che la censura sia ridotta al minimo indispensabile e che le persone possano continuare ad esprimersi liberamente, senza essere messe a tacere. Oltre a questo, Mastodon supporta anche una serie di strumenti, come sondaggi e link di tracciamento, per coinvolgere gli utenti. Inoltre, poiché opera con una licenza open source, gli utenti di Mastodon possono utilizzare piattaforme di terze parti per personalizzare l’aspetto dei propri account.

Dove Twitter è in ritardo, Mastodon va avanti. La piattaforma è progettata per incoraggiare la libertà di parola e il dialogo pacifico. Con una base di utenti più coinvolta, le possibilità di bullismo online si riducono drasticamente. Inoltre, il contenuto sembra più sicuro, poiché la piattaforma funziona su una connessione crittografata. In conclusione, Mastodon è una valida alternativa al più famoso social e una piattaforma di riferimento per chiunque cerchi una community diversificata.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO