Nell’ultimo decennio, la rivoluzione degli eBook ha cambiato radicalmente il mondo dell’editoria e questo non sorprende. Con l’introduzione di e-reader relativamente economici come Kindle e Kobo, i libri possono ora essere facilmente scaricati in pochi minuti, consentendo ai lettori di leggere qualsiasi libro di loro gradimento comodamente da casa. Questa rivoluzione ha offerto ai lettori un livello di comodità senza precedenti e ha reso il processo di acquisto molto più efficiente. Mentre in passato bisognava recarsi in una libreria per trovare il volume desiderato, ora è tutto molto più semplice. Nel caso degli eBook, l’intera esperienza dalla ricerca al pagamento e alla consegna può essere svolta dal tuo divano. Ciò elimina qualsiasi necessità di uscire di casa, compreso lo stress della ricerca di un libro specifico in una selezione limitata in un negozio.

Inoltre la rivoluzione digitale ha avuto un grande impatto sull’accessibilità dei libri, che possono essere facilmente condivisi in tutto il mondo attraverso il cloud e scaricati da chiunque abbia accesso a una connessione Internet. Ciò rende anche la scoperta di nuovi autori più facile che mai. Per questo motivo gli eBook sono sempre più importanti, anche se non mancano alcuni svantaggi. Scopriamoli insieme.

eBook

Cos’è un eBook

Un eBook è un libro elettronico digitale formattato per essere letto su dispositivi come e-reader, laptop, desktop, tablet e smartphone. Il termine “eBook” è l’abbreviazione di “libro elettronico” e sta guadagnando sempre più popolarità su internet e nel mondo dell’editoria. Disponibili in tutte le forme e dimensioni, dai racconti ai romanzi, spesso sono molto più convenienti da acquistare rispetto ai tradizionali libri di carta e possono essere letti su una varietà di dispositivi. Inoltre, in molti casi sono arricchiti da elementi interattivi che consentono esperienze più coinvolgenti, come video, audio e quiz. Anche per questo motivo, anno dopo anno, stanno prendendo piede e cambiando le abitudini di milioni di lettori in tutto il mondo.

Pro e contro

Man mano che la tecnologia continua ad avanzare, sempre più lettori scelgono di leggere in formato elettronico. Per coloro che hanno familiarità con la classica esperienza del leggere un libro di carta e inchiostro, l’idea di scambiarlo con un’opzione digitale può essere un po’ scoraggiante. Tuttavia, ci sono vantaggi e svantaggi associati a entrambi gli stili di lettura che dovrebbero essere considerati.

Il più grande vantaggio degli eBook è la comodità. Anche quando non hai con te il tuo libro fisico, puoi accedere alla tua biblioteca digitale praticamente da qualsiasi dispositivo elettronico. Ciò rende la lettura in movimento molto più accessibile ed elimina la necessità di trascinarsi dietro un libro pesante. Inoltre, è molto più semplice gestire digitalmente la tua biblioteca, poiché gli eBook possono essere archiviati su un dispositivo o nel cloud e accessibili secondo necessità.

Bilancia libri e eBook

Anche questione del costo entra in gioco con gli eBook. Nella maggior parte dei casi, una versione elettronica di un libro è più economica di una copia fisica. Ciò può essere particolarmente vantaggioso quando si tratta di libri di testo o materiali di riferimento costosi. Potresti anche essere in grado di trovare versioni gratuite di opere classiche online, avvicinandoti a un genere letterario che è spesso proibitivo per molti lettori.

L’unica cosa che offrono i libri fisici e che gli eBook non possono offrire è l’opportunità di sfogliare le pagine. Sappiamo tutti quanto possa essere soddisfacente voltare la pagina di un libro e perdersi nel mondo delle parole scritte sulla pagina. Questa è un’esperienza fisica che non può essere replicata attraverso un libro in formato digitale.

Insomma, sebbene sia chiaro che ci sono sia pro che contro nella lettura di eBook, ogni appassionato di letteratura dovrebbe considerare le proprie preferenze prima di prendere una decisione definitiva. Se preferisci la convenienza e il risparmio sui costi delle copie digitali, allora i libri elettronici potrebbero essere un’ottima scelta per te. Ma se l’idea di rannicchiarsi con un buon libro è più allettante, allora un volume fisico potrebbe essere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

