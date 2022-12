Signal: cos’è, come funziona, quali sono le differenze rispetto a WhatsApp e perché è così sicuro.

Signal è un’app di messaggistica istantanea che garantisce la sicurezza ai propri utenti. È essenzialmente un sostituto dei messaggi di testo convenzionali o delle altre app simili, ed è stato progettato per fornire ai propri utenti sicurezza, privacy e affidabilità. Gratuito e open source, quindi con un codice che può essere esaminato da chiunque voglia verificare che non contenga backdoor o vulnerabilità, può essere utilizzato sia su dispositivi mobili che su computer desktop ed è disponibile sia per iOS che per Android. Le funzionalità di sicurezza di Signal includono l’autenticazione, per garantire che le conversazioni con altri utenti siano sempre sicure, conversazioni crittografate end-to-end e supporto per la messaggistica temporanea, che consente l’eliminazione automatica dei messaggi dopo un certo periodo di tempo. Scopriamo insieme come funziona e quali sono le principali differenze rispetto a WhatsApp, il competitor più famoso.

Cos’è Signal

Signal è un’app di messaggistica molto sicura, in grado di fornire agli utenti comunicazioni crittografate sia sul desktop che sui dispositivi mobili. Utilizza una combinazione di crittografia all’avanguardia e protocolli avanzati per garantire che i messaggi siano privati e protetti. In questo modo, gli utenti possono sentirsi a proprio agio sapendo che le loro conversazioni sono salvaguardate e non accessibili a nessun’altra parte.

app messaggistica per smartphone

Signal offre anche una versione desktop e fornisce una suite di strumenti per aiutare gli utenti a gestire la propria identità e privacy. Ciò include strumenti come messaggi a tempo, temi di chat personalizzati e la possibilità di controllare quali utenti possono contattarti. Nonostante la sua sicurezza, Signal è un’app di messaggistica abbastanza semplice, che solo in un secondo momento ha voluto potenziarsi permettendo ai propri utenti di effettuare anche chat di gruppo, chiamate e videochiamate. Potrebbe non essere comunque ricco di funzionalità come alcune delle app di messaggistica più popolari, ma offre un modo affidabile e sicuro per comunicare con altre persone.

Ci sono alcune limitazioni e svantaggi nell’utilizzo di Signal. Poiché è open source, chiunque può trovare e sfruttare difetti nel codice, quindi gli utenti devono essere consapevoli che la loro comunicazione potrebbe non essere del tutto priva di rischi. Tuttavia, essendo le conversazioni crittografate, il livello di sicurezza resta adeguato per la maggior parte degli utenti.

Come funziona Signal

Il funzionamento di Signal è molto semplice e assimilabile a quello di ogni altra applicazione di messaggistica, con un focus però maggiore sulla sicurezza. Quando un utente invia un messaggio, Signal lo crittografa in modo rapido e sicuro, il che significa che solo il destinatario previsto può aprirlo e leggerlo. Si assicura inoltre che nessuno, nemmeno l’azienda stessa, possa visualizzare o accedere ai contenuti inviati tra gli utenti. Ciò rende estremamente difficile per gli hacker e altri malintenzionati intercettare, decrittografare i messaggi.

Inoltre, Signal non registra nulla. Tutti i messaggi sono provvisori e non vengono mai archiviati da nessuna parte, nemmeno sui server di Signal. In questo modo, se qualcuno tentasse di accedervi, non ci sarebbe nulla da trovare.

Donna invia messaggio vocale

Vediamo più nel dettaglio come funziona il sistema di sicurezza dell’app. Il suo core è l’utilizzo di una combinazione di crittografia avanzata, protocolli sicuri e connessioni peer-to-peer per mantenere private le conversazioni. Ogni messaggio inviato è crittografato, il che rende quasi impossibile per qualcuno intercettare le comunicazioni. Il mittente e il destinatario sono gli unici con le chiavi per decrittografare e accedere ai messaggi, quindi nessun altro può leggerli o modificarli. Inoltre, Signal utilizza una chiave di crittografia dinamica ed effimera per ogni sessione, che cambia ogni volta che viene inviato un messaggio. Ciò garantisce che anche se un malintenzionato fosse in qualche modo in grado di attingere alla connessione, non sarebbe in grado di decifrare i messaggi.

Signal offre anche crittografia end-to-end e forward secrecy. Questo vuol dire che i messaggi vengono crittografati localmente su ciascun dispositivo, prima di essere inviati al destinatario. Nel complesso, propone agli utenti un modo sicuro per comunicare, sia tramite messaggi di testo che chiamate vocali, senza timore che qualcuno possa intercettare o manomettere il contenuto.

Qual è la differenza con WhatsApp?

Quando si tratta di scegliere un servizio di messaggistica sicuro e privato, Signal e WhatsApp sono due opzioni popolari. Ma chi vince confronto? Cosa rende l’una migliore dell’altra? La principale differenza tra Signal e WhatsApp è nel livello di sicurezza e privacy offerti. Signal è l’opzione più sicura, come abbiamo potuto vedere, poiché è stata progettata e sviluppata pensando proprio a questo aspetto.

Anche WhatsApp è sicuro e privato, ma non è stato specificamente progettato per offrire lo stesso livello di sicurezza. Il sistema di messaggistica dell’app del gruppo Meta è crittografato, ma le chiavi sono memorizzate sui server dell’azienda. Questo può rappresentare un rischio per la sicurezza, poiché una terza parte potrebbe ottenere l’accesso ai contenuti che ci siamo scambiati.

Ad ogni modo, va anche detto che Signal resta un’app più di nicchia, mentre WhatsApp è utilizzata da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Per questo motivo, prima di scegliere di utilizzare solo la prima, dovrai fare un ragionamento più profondo e magari convincere anche i tuoi amici e parenti.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO