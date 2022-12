Le email di spam ti infastidiscono? Ecco in che modo individuarle al volo ed eliminarle dal proprio indirizzo email.

Le e-mail di spam sono un dato di fatto fastidioso ma pervasivo per il nativo digitale medio. Che si tratti di tentativi di sottrarti denaro, di collegarti a siti web pericolosi o semplicemente pubblicità intempestive e non richieste, queste e-mail possono spesso essere un fastidio e, peggio ancora, una minaccia per la sicurezza. Negli ultimi tempi, sono diventate solo più pervasive e difficili da individuare, quindi è più importante che mai capire come identificarle ed evitarle. Ma esiste un modo per individuare tempestivamente i messaggi di posta elettronica indesiderati? Si può in qualche modo evitare che arrivino a ingolfare il proprio servizio di email? La risposta è sì. Ecco come fare.

Cosa si intende per email di spam

Partiamo dalle basi. Con e-mail di spam si intende qualsiasi e-mail indesiderata o non richiesta, contenente di solito pubblicità commerciale o contenuti dannosi. L’e-mail di spam viene generalmente inviata da qualcuno che non è attendibile o ha l’intento di danneggiare il dispositivo del destinatario, ad esempio infettando il suo computer con malware o effettuando il phishing delle sue informazioni. Spesso contiene righe dell’oggetto che sono vaghe, che sembrano non avere scopo o non hanno rilevanza per il destinatario.

Gmail email

Le e-mail di spam possono essere quindi semplicemente fastidiose o addirittura dannose e pericolose. Nel primo caso si limitano in genere a contenere pubblicità o promozioni commerciali e spesso vengono inviate a più persone contemporaneamente. Nel secondo arrivano invece a rubare informazioni personali dell’utente come password, numeri di carte di credito e account. Nella maggior parte dei casi, le e-mail dannose vengono inviate con l’intenzione di causare danni finanziari o prelevare dati. Per prevenire l’esposizione accidentale a questi rischi, è essenziale adottare misure per proteggersi. La maggior parte dei provider di posta elettronica offre filtri antispam e altre protezioni utili da questi tipi di messaggi. Ma per potersi difendere è importante anche stare attenti alle e-mail inviate da indirizzi sconosciuti e non aprire allegati o collegamenti in e-mail sospette.

Una guida per individuare ed evitare le email di spam

Innanzitutto, bisogna tener presente alcuni indicatori chiave comunemente indicativi di e-mail di spam. La riga dell’oggetto dovrebbe attirare la tua attenzione per prima: se il contenuto è troppo bello per essere vero (omaggi gratuiti o offerte incredibili), è probabile che si tratti di spam. Allo stesso modo, se non conosci il mittente o l’indirizzo e-mail sembra sospetto, è probabile che si tratti di una truffa.

Altri segni rivelatori includono:

– collegamenti all’interno del messaggio che sembrano sospetti o con uno strano formato;

– errori di ortografia e grammatica o altre discrepanze;

– mancanza di personalizzazione o saluto;

– file allegati con nomi o estensioni strane;

– simbolo falso o sconosciuto.

Se hai già ricevuto un’e-mail sospetta, ci sono alcuni passaggi che puoi eseguire per verificare se si tratta effettivamente di spam. La cosa più importante è convalidare il mittente. Se un’e-mail proviene da un mittente sconosciuto, fai una rapida ricerca online con l’indirizzo e-mail del mittente per vedere se appare in qualche elenco di truffe. Inoltre, utilizza uno strumento come WhatIsMyIPAddress per comprendere la posizione da cui proviene l’e-mail. Se compare un paese diverso dal dominio di invio, probabilmente è un falso.

Naturalmente, il modo migliore per proteggersi dallo spam è in primo luogo non essere mai truffati. A tal fine, assicurati di utilizzare password complesse e autenticazione a due fattori per tutti i tuoi account e-mail e altre connessioni del dispositivo. Inoltre, non aprire mai e-mail sospette, anche se il messaggio sembra legittimo, e sii sempre attento a qualsiasi e-mail che richieda informazioni personali o denaro.

Infine, assicurati di filtrare le e-mail di spam con la tua piattaforma di posta elettronica e di aggiungere mittenti nelle blacklist che possono aiutare a bloccare gli indirizzi e-mail di spam più comuni. Seguendo questi passaggi e tenendo conto dei segnali di allarme che abbiamo descritto, dovresti riuscire a tenere al sicuro te e i tuoi dati.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO