Quello della body positivity è un movimento che sta prendendo sempre più piede nel mondo contemporaneo. Se state cercando di migliorare la relazione con il vostro corpo e liberarvi dai disturbi alimentari, attuando le strategie per accettarsi per quel che si è.

Che cos’è la body positivity?

La body positivity, tradotto letteralmente come positività del corpo, è un movimento che promuove l’accettazione di sé stessi e del proprio corpo, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni o dall’aspetto esteriore.

A differenza della cultura dominante, che spesso impone standard irrealistici di bellezza e incoraggia il perfezionismo estremo, la body positivity ci invita a celebrare la diversità dei corpi umani.

Body Positivity

Questa filosofia si basa sull’idea fondamentale che tutti i corpi sono degni di amore e rispetto. Non importa se sei magro o sovrappeso, alto o basso, muscoloso o meno: la tua unicità ci rende bellissimi così come siamo. La body positivity sfida gli stereotipi sociali ed esalta le caratteristiche individuali che fanno di noi una persona speciale.

Un aspetto importante della body positivity è l’importanza dell’alimentazione consapevole. Questo non significa seguire dietetica restrittiva o privarsi dei cibi che ami; invece, si tratta di sviluppare una relazione sana con il cibo e nutrire il tuo corpo in modo equilibrato ed adeguato alle tue esigenze personali. L’alimentazione diventa un atto d’amore verso noi stessi, anziché una fonte di stress e ansia.

La body positivity ha anche uno scopo sociale: promuovere l’inclusione e combattere la discriminazione basata sull’aspetto fisico.

Gli effetti positivi

Gli effetti positivi della body positivity sono molteplici e possono essere di grande aiuto per coloro che lottano con disturbi alimentari o problemi di autostima legati all’aspetto fisico.

Questa filosofia promuove l’accettazione del proprio corpo così com’è, senza cercare di conformarsi agli ideali imposti dalla società.

Invita le persone a concentrarsi sull’amore e il rispetto per se stessi, piuttosto che sul paragone con gli altri.

Ciò può avere un impatto significativo sulla salute mentale e sul benessere generale delle persone. Accettarsi per quel che si è può portare ad una maggiore fiducia in sé stessi, a ridurre lo stress e a migliorare la qualità della vita.

Accettazione del proprio corpo

Tale approccio incoraggia anche una visione più inclusiva dell’estetica. Ciò significa riconoscere che non esiste un solo modello di bellezza valido per tutti, ma diversità e differenze devono essere celebrate.

Ciò aiuta a combattere gli stereotipi dannosi legati al peso o all’aspetto fisico, contribuendo a creare un ambiente più positivo, in cui ogni individuo possa sentirsi accettato ed apprezzato.

Infine, la body positivity promuove anche uno stile di vita salutare basato sull’alimentazione sana, invece che sulle restrizioni estreme o su regimi dietetici rigidi.

L’alimentazione diventa, quindi, un modo per prendersi cura del proprio corpo senza demonizzare alcuni cibi o cadere nella trappola dell’ossessione verso il controllo del peso.

Gli effetti negativi di una cattiva interpretazione di tale approccio

Nonostante gli indubbi benefici che la body positivity può apportare, è importante essere consapevoli dei suoi possibili effetti negativi. Prima di tutto, bisogna tenere a mente che l’accettazione del proprio corpo non deve trasformarsi in un’approvazione dell’insalubrità o di stili di vita poco salutari.

Spesso si rischia di cadere nell’eccesso e confondere il messaggio positivo della body positivity con una sorta di giustificazione per comportamenti alimentari scorretti. È fondamentale ricordare che l’alimentazione sana ed equilibrata è essenziale per mantenere un buono stato di salute.

Metro e forchetta

La pressione sociale e mediatica verso una bellezza fisica ideale può perpetuare l’insicurezza e alimentare disturbi alimentari come l’anoressia nervosa o la bulimia.

Non dobbiamo dimenticare che accettarsi per quel che si è non significa necessariamente ignorare i problemi legati alla propria immagine corporea, piuttosto affrontarli in maniera sana ed equilibrata.

Infine, anche se il movimento della body positivity cerca di promuovere inclusione e diversità, c’è ancora molto lavoro da fare nella destrutturazione degli stereotipi estetici dominanti. Spesso ci troviamo ancora ad affrontare discriminazioni basate sul peso o sull’apparenza fisica, cosa che può minare seriamente l’autostima delle persone più vulnerabili.

