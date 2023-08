La poesia performativa è un genere che sta attirando sempre di più l’attenzione del pubblico. Grazie alle sue performance coinvolgenti e al suo stile vivace, il Poetry Slam sta diventando una forma d’arte molto popolare in tutto il mondo. Questa innovativa espressione artistica ha aperto le porte a molti giovani poeti emergenti e ha reso la poesia accessibile a un pubblico più ampio. In questo articolo, esploreremo cos’è il Poetry Slam e come questa nuova tendenza si sta espandendo gradualmente.

Che cos’è il Poetry Slam?

Il Poetry Slam è una competizione di poesia in cui i poeti si esibiscono davanti a un pubblico che giudica le loro performance. La sfida consiste nell’esprimere la propria creatività attraverso l’arte della parola e coinvolgere gli spettatori con emozioni, riflessioni e messaggi significativi.

In questo tipo di competizione, i poeti hanno tre minuti per esibirsi con una o più poesie originali. Una volta terminata la performance, il pubblico applaude e vota il miglior poeta. Questo formato rende la competizione altamente interattiva e coinvolgente sia per i partecipanti che per gli spettatori.

Scrivere poesie

Il Poetry Slam ha avuto origine negli Stati Uniti – negli anni ’80 – ed è poi diventata popolare in tutto il mondo, grazie alla sua natura innovativa ed affascinante. Ora anche qui in Italia ci sono molte organizzazioni che promuovono questi eventi: è possibile assistere alle serate di slam poetry in molte città dello Stivale.

Il Poetry Slam rappresenta una forma d’arte vivace ed entusiasmante che permette ai giovani poeti emergenti di farsi conoscere dal grande pubblico. Grazie al suo stile fresco e moderno, sta diventando sempre più popolare anche tra coloro che non sono soliti frequentare gli ambienti letterari tradizionali.

La poesia performativa avvicina i lettori al genere di nicchia

La poesia performativa è un tipo di poesia che combina la scrittura poetica con la performance teatrale. Questo stile di presentazione rende la poesia più accessibile al pubblico e può avvicinare i lettori a generi di nicchia come la poesia.

Molti amanti della letteratura, infatti, potrebbero trovare difficile apprezzare il genere poetico, in quanto spesso richiede una conoscenza approfondita della lingua italiana e del suo uso figurativo. La performance live del Poetry Slam – invece – è molto coinvolgente, sia per gli artisti che per il pubblico presente.

L’aspetto competitivo delle Slam Poetry fa sì che le esibizioni siano ancora più coinvolgenti. Il concetto stesso di gara attira molti spettatori curiosi, pronti ad assistere alla battaglia tra i vari artisti, alimentando ulteriormente l’interesse per il genere.

Scrivere un testo poetico

Inoltre, la performatività nella poesia aggiunge un ulteriore livello di significato al testo, che è facilmente comprensibile anche a chi non è un esperto in materia. Questa caratteristica rende la poesia performativa più accessibile, rispetto ad altri generi e può aiutare i lettori a sentirsi più vicini mondo della poesia.

Grazie alle competizioni del Poetry Slam, sempre più persone si avvicinano alla poesia contemporanea e scoprono nuovi autori emergenti appartenenti al mondo della letteratura.

