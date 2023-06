L’ansia pre esame, o ansia da esame, è un’esperienza comune per molti studenti o per qualunque altra persona alla vigilia di un esame importante, di un test fondamentale, di una prova per la nostra vita. Mentre un po’ di tensione può essere normale e persino motivante, l’ansia e lo stress eccessivi possono avere un impatto negativo sulle prestazioni accademiche e sul benessere generale dell’individuo. È fondamentale imparare a gestire l’ansia in modo efficace per mantenere la calma, concentrarsi e ottenere risultati positivi. Scopriamo insieme in che modo è possibile farlo.

Cos’è l’ansia pre esame?

Prima di vedere le strategie che possiamo adottare, cerchiamo di capire cosa si intenda per ansia da esame. Questo tipo di ansia colpisce la salute mentale di molti studenti prima degli esami. Oppure, in maniera diversa, può afferrare ognuno di noi prima di un importante colloquio di lavoro, un meeting di grande rilevanza, o anche un esame importante per la nostra salute.

ragazzi scuola banchi test esame maturità

Si tratta di uno stato d’animo caratterizzato da preoccupazione, paura e indecisione e può manifestarsi in vari segni fisici come mal di testa, mal di stomaco e disturbi del sonno. Per alcuni può persino diventare un impedimento per lo studio e la preparazione necessaria per affrontare la prova.

Chi soffre di ansia prima di un esame può essere sopraffatto dallo stress per la preparazione o trovarsi improvvisamente impossibilitato a concentrarsi sull’appuntamento che lo aspetta a causa di costanti pensieri preoccupanti su ciò che potrebbe accadere durante l’esame. Fortunatamente ci sono strategie e risorse disponibili per gestire l’ansia pre esame, qualunque sia la sfida che ci attende.

Come affrontare l’ansia della vigilia

Gli esami possono essere un’esperienza incredibilmente snervante. Sapere come gestire i sentimenti di ansia e incanalarli in energia positiva può aiutarti ad affrontare qualunque sfida con fiducia e ottenere i migliori risultati. La prima cosa da fare per evitare di essere colti da questo stato d’ansia è iniziare a preparare l’esame, di qualunque tipo di esame si tratti, con grande anticipo, magari pianificando un piano di avvicinamento con obiettivi realistici.

Altra cosa importantissima è il sonno. Prima di un esame è importante dormire a sufficienza per consentire al cervello di riposare dallo studio ed elaborare tutto ciò che è stato appreso durante il tempo di preparazione. 7-8 ore di sonno profondo possono fare la differenza tra una buona performance e un fallimento. Come il sonno, molto importanti sono anche il nutrimento e l’idratazione prima di un appuntamento di questo tipo. Bisogna bere acqua e idratarsi, in quanto la disidratazione sotto stress causa una minore concentrazione. Ed è necessario mangiare cibi sani per rimanere energici nei momenti di maggiore attività emotiva.

Se tutto questo non basta a calmarsi, è consigliabile eliminare lo stress attraverso l’esercizio fisico. Il cortisolo, l’ormone dello stress, viene infatti tenuto sotto controllo quando ci si concede una passeggiata, una corsa o qualunque altro tipo di attività fisica. Infine, gli esperti consigliano anche di parlare con qualcuno, per condividere eventuali preoccupazioni, e di rilassarsi tramite esercizi di respirazione, di autoconsapevolezza, meditazione e yoga.

Basta un pizzico di impegno, una pianificazione controllata e un innalzamento della qualità della propria vita per rendere ogni tipo di esame meno stressante per il nostro corpo e la nostra mente. Se devi affrontare quindi una sfida complessa, cerca di mantenere la calma e focalizzati su tutto ciò che conta davvero. Vedrai che i risultati saranno superiori alle tue aspettative.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO