Anche se, in generale, percepiamo lo stress come un forza negativa, c’è da dire che una non tutto lo stress è da combattere a tutti i costi. Il cosiddetto “eustress“, infatti, può esserci utile a crescere dal punto di vista emotivo e personale e, quindi, contribuire positivamente al benessere fisico e mentale. Scopriamo di cosa si tratta.

Cos’è l’eustress

È stato l’endocrinologo Hans Selye, che ha coniato il termine eustress riferendosi, nello specifico, a quello stress positivo che può, in effetti, conferire energia al soggetto che lo sperimenta, nonché motivarlo e fargli raggiungere un certo stato di benessere, nonché i propri obiettivi.

Questa tipologia di stress, dunque, si può gestire e utilizzare per migliorare la propria vita, affrontando le sfide di ogni giorno. Tra queste sicuramente possiamo annoverare un allenamento per una maratona, una promozione sul posto di lavoro e situazioni del genere che richiedono particolare entusiasmo ed energia.

Donna stressata

Da un lato, dunque, stressano, perché il soggetto deve impegnarsi al fine di portare a termine i propri compiti e i propri obiettivi, ma – al contempo – conferisce un certo livello di soddisfazione e di realizzazione nel momento in cui poi, soprattutto, si raggiunge lo scopo prefissato.

I benefici per il corpo e la mente

L’eustress, dunque, svolge diversi benefici sia per il corpo che per la mente. Tra questi, infatti, possiamo sicuramente annoverare l’emergere della creatività, ma anche lo sviluppo personale e la capacità di risolvere i problemi che la vita quotidiana sul proprio cammino.

Inoltre, funge anche da incoraggiamento per i soggetti, i quali si sentono più motivati a raggiungere scopi, sia sul piano personale che su quello della carriera.

Infine, nel momento in cui si affronta una sfida con un atteggiamento propositivo e positivo, il corpo produce maggiore energia e rilascia ormoni importanti, quali l’adrenalina, che “pompa” sia corpo che mente.

