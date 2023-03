La crioterapia, ossia terapia del freddo, sottopone il corpo a basse temperature per scopi terapeutici. Pare, infatti, che abbia diversi benefici sul dolore cronico, l’insonnia, la depressione e l’artrite reumatoide. Si può optare per questo terapia immergendosi nel lago freddo, con un impacco di ghiaccio o entrare in una stanza con bassa temperatura.

Storia della crioterapia

L’uso del freddo per scopi curativi risale a secoli fa. L’acqua fredda veniva utilizzata per il rilassamento nell’antica Grecia, mentre il ghiaccio e la neve venivano usati per affrontare il dolore durante le operazioni sui soldati nel 19° secolo.

Crioterapia

La crioterapia a corpo intero è una delle terapie più recenti. Non utilizza acqua fredda, piuttosto agenti refrigeranti per raffreddare l’aria intorno.

Le prime criocamere furono costruite in Giappone intorno al 1978 per il trattamento dell’artrite reumatoide. Il reumatologo Toshima Yamaguchi scoprì che i globuli bianchi abbassavano rapidamente la temperatura della pelle, portando a un rilascio di sostanze chimiche di benessere note come endorfine, che aiutavano a ridurre il dolore nei pazienti con artrite reumatoide.

Come funziona la terapia del freddo

Quando il corpo è esposto al freddo, risponde restringendo i vasi sanguigni (fenomeno noto come vasocostrizione). Tutto il tuo sangue, dunque, viene spinto verso gli organi. “Questo fa sì che il sangue acquisisca più ossigeno e diventi ricco di nutrienti”, afferma Gregg Larivee, dottore in chiropratica e fondatore e CEO dell’Integrated Medical Center di Jupiter, in Florida.

Quando si inizia a riscaldarsi di nuovo, i vasi sanguigni si espandono (vasodilatazione) e il sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive ritorna ai tessuti, aiutando a individuare l’infiammazione.

L’infiammazione è alla radice di molti disturbi di salute, dal dolore muscolare all’artrite. Pertanto, le terapie proposte per ridurre l’infiammazione come la crioterapia possono essere utili per alcune persone.

Inoltre, gli scienziati ipotizzano che la crioterapia possa creare un effetto analgesico o antidolorifico attenuando la trasmissione nervosa (quando un nervo invia un segnale al cervello) nelle cellule del dolore, secondo uno studio pubblicato nel dicembre 2020 su Pain and Therapy.

Crioterapia a corpo intero e parziale

Ci si siede in una piccola camera chiusa (nota anche come criocamera) raffreddata con azoto liquido. L’intero corpo, compresa la testa, è esposto alla temperatura gelida, che in genere varia da meno 200 a meno 300 gradi Fahrenheit. Poiché l’aria è così fredda, il tempo di esposizione è breve, in genere da due a quattro minuti.

Per quanto concerne la versione parziale, il busto e le gambe sono racchiusi nella camera di congelamento, ma la testa è al di sopra della temperatura impostata per il resto del corpo.

Immersione in acqua fredda

L’immersione in acqua fredda esclude la testa e il collo, a temperature inferiori a 15 gradi. Questa tecnica terapeutica viene spesso utilizzata per gestire il dolore muscolare dopo l’esercizio.

Applicazione del ghiaccio

L’applicazione del ghiaccio è uno dei primi passi nel trattamento di lesioni acute, come stiramenti, distorsioni e fratture. L’uso di impacchi, bagni o massaggi con il ghiaccio aiuta a ridurre il dolore, il gonfiore e l’infiammazione nell’area ferita.

Crioablazione

Conosciuto anche come criochirurgia, questo è un metodo minimamente invasivo che viene utilizzato per trattare le condizioni della pelle (come le verruche e le etichette cutanee) e alcuni tipi di cancro (tra cui il cancro alla prostata, al collo dell’utero e al fegato. Per farlo, un medico applica un freddo estremo per congelare e rimuovere il tessuto anormale; questa procedura medica o chirurgica viene eseguita solo in cliniche o centri chirurgici da professionisti sanitari autorizzati.

