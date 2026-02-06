Da Eurospin il colpo dell’anno: a 16,99 euro ti porti a casa il gioiello tech del momento

Il mercato della tecnologia low cost continua a sorprendere, soprattutto quando a muoversi sono realtà che, almeno sulla carta, non appartengono al settore hi‑tech. È il caso di Eurospin, la catena di supermercati che negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta includendo piccoli elettrodomestici, gadget digitali e prodotti smart a prezzi decisamente competitivi.

In un periodo in cui molti consumatori cercano soluzioni economiche per avvicinarsi alle nuove tecnologie senza spendere cifre importanti, l’arrivo di un nuovo dispositivo “intelligente” sta attirando l’attenzione di migliaia di utenti.

Il dispositivo tech più ricercato in offerta da Eurospin

Il motivo è semplice: il mercato è stato recentemente rivoluzionato dai celebri occhiali Ray‑Ban Meta, un prodotto che ha unito stile e funzioni avanzate come comandi vocali, registrazione di foto e video in tempo reale e integrazione con smartphone e social. Un oggetto diventato rapidamente un simbolo della tecnologia indossabile, ma con un prezzo che non tutti possono permettersi. Dopo le spese delle festività, i viaggi e i regali, molti italiani non sono disposti a investire centinaia di euro in un accessorio del genere, pur essendo incuriositi dalla novità.

Ed è qui che entra in gioco Eurospin, proponendo un’alternativa dal costo irrisorio ma capace di offrire un assaggio dell’esperienza “smart glasses”. Sul sito della catena è infatti comparso un prodotto che sta facendo parlare di sé: un paio di Occhiali Smart Bluetooth venduti al prezzo incredibile di 16,99 euro. Una cifra che, di fatto, permette a chiunque di sperimentare alcune delle funzioni più richieste della tecnologia indossabile senza mettere mano al portafoglio in modo pesante.

Gli occhiali proposti da Eurospin non promettono miracoli, ma offrono ciò che serve per divertirsi e restare connessi. Grazie al Bluetooth integrato, è possibile collegarli allo smartphone o al computer e ascoltare musica direttamente dalle aste, che funzionano come piccoli speaker direzionali. Non solo: gli occhiali includono anche auricolari integrati, utili per effettuare chiamate in tempo reale o ascoltare messaggi vocali e contenuti audio senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca. Una soluzione pratica per passeggiate, escursioni, attività all’aperto o semplicemente per chi vuole un gadget moderno senza spendere troppo.

Gli occhiali tech in super offerta da Eurospin – Leonardo.it

Certo, rispetto ai Ray‑Ban Meta mancano alcune funzioni avanzate: non è possibile scattare foto o registrare video, e non ci sono comandi vocali evoluti. Ma il punto di forza non è competere con i top di gamma: è offrire un prodotto accessibile, leggero, immediato e perfetto per chi vuole avvicinarsi al mondo degli smart glasses senza rischi economici.

Un altro elemento che sta contribuendo al successo del prodotto è la consegna a domicilio. Eurospin permette infatti di ricevere gli occhiali direttamente a casa – o nel luogo in cui si trascorrono le vacanze – con un sovrapprezzo di circa 5 euro. In pratica, con una ventina di euro complessivi si può ottenere un gadget tecnologico pronto all’uso, senza dover girare per negozi o affrontare code.

Il tempismo, inoltre, è perfetto: con l’arrivo del Capodanno e delle festività invernali, molti cercano idee regalo economiche ma originali. Gli Occhiali Smart Bluetooth si prestano benissimo sia come auto‑regalo sia come pensiero per la Befana, soprattutto per chi ama la tecnologia ma non vuole spendere troppo. Eurospin sembra aver centrato un altro colpo: un prodotto semplice ma accattivante, che intercetta il desiderio di novità senza pesare sul budget. E a 16,99 euro, il “gioiello tech del momento” è davvero alla portata di tutti.