Digital Detox Festival, tre giorni senza notifiche per ritrovare se stessi

Dal 20 al 22 giugno 2025, il borgo alpino di Sauris, in provincia di Udine, ospita un festival culturale che invita tutti a mettere in pausa la frenesia digitale e a disconnettersi per ritrovare se stessi, allontanandosi dal proprio smartphone e, in generale, dal mondo digitale. A 1400 metri di altitudine, immersi nelle Alpi Carniche, prende vita, infatti, il Digital Detox Festival, evento che funge da percorso utile a riscoprire la connessione autentica con se stessi e con gli altri.

Digital Detox Festival per allontanarsi da social e notifiche e ritrovare se stessi

Ci si può allontanare da notifiche, social e, in generale, da internet attraverso il Digital Detox Festival, che rappresenta una occasione perfetta per fare detox digitale e tenere sotto controllo la dipendenza da smartphone.

Guidati dall’esperto di benessere digitale Alessio Carciofi, i partecipanti saranno accompagnati in talk, laboratori, camminate e meditazioni che si svolgeranno in un fine settimana senza notifiche, dove il silenzio e la presenza diventano strumenti di rigenerazione.

Dipendenza digitale

Tra i protagonisti della rassegna, vi sono nomi importanti della filosofia, della psicologia e della divulgazione scientifica, tra i quali possiamo annoverare Laura Marciano (Harvard), Massimo Polidoro e i fondatori del progetto Tlon, Andrea Colamedici e Maura Gancitano.

Disconnettersi per ritrovare equilibrio e creatività

Una settimana di pausa dallo smartphone può aumentare del 23% la soddisfazione personale, ridurre i livelli di stress e migliorare il sonno, secondo quanto si apprende da uno studio pubblicato sul Journal of Behavioral Addictions.

Durante il festival, i partecipanti possono prendere parte a diverse esperienze tra le quali vi sono la scrittura a mano, la mindfulness con prodotti locali, le camminate silenziose all’alba e le sessioni di ascolto profondo che, nei fatti, permettono di rallentare i ritmi e aumentare la consapevolezza.

Ci saranno, inoltre, anche incontri con autori e concerti sotto le stelle. Un’attenzione particolare sarà dedicata agli adolescenti e ai genitori, con panel educativi che hanno come obiettivo principale quello di contrastare l’iperconnessione giovanile.