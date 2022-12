Le tante aziende che vendono attraverso i canali digitali e le piattaforme di e-commerce hanno sempre più bisogno di un Digital Marketer.

La figura del Digital Marketer è sempre più richiesta dalle società che operano nel settore vendita in rete e nell’e-commerce. Esperto in comunicazione, nel funzionamento dei canali digitali e nelle nuove tecnologie web e mobile, il Digital Marketer è il manager del marketing digitale al quale viene assegnato il compito di migliorare le vendite online e le prestazioni dell’azienda che l’assume con il lancio di progetti dedicati a supporto degli obiettivi del cliente.

Digital Marketer, cosa fa e di che si occupa

Preparato a risolvere in breve tempo problemi ed emergenze e con una solida formazione economica e informatica specializzata in marketing con specifiche in search, social, performance e analytics, il Digital Marketer si occupa di numerose attività in azienda. Innanzitutto, analizza il mercato di riferimento e delinea le buyer personas, ossia la tipologia di consumatori che hanno un interesse specifico per il prodotto di una società.

In secondo luogo, affiancato ai reparti marketing e sales e social media, il Digital Marketer genera percorsi performanti di engagement e conversione e realizza campagne web. Infine, oltre a progettare tutte le attività di web marketing, definisce il budget e le metriche per valutare il ritorno sull’investimento effettuato e analizza i dati monitorando le varie fasi di pianificazione strategica.

La diffusione di social e app e dei consumi digitali richiede sempre più Digital Marketer alle aziende

Il ruolo chiave del Digital Marketer è quello di supportare con il suo lavoro tutte le azioni che portano il prodotto nei luoghi digitali dove è possibile trovare potenziali clienti. Le sue capacità principali sono il marketing e la gestione delle vendite, la grafica digitale, il social media marketing e la conoscenza dell’e-commerce.

Content marketing, fotografia e video, e-commerce e automated sales, web marketing e digital strategy non mancano mai nel suo insieme di skills. È richiesta una conoscenza ottima dell’inglese commerciale, dei principi dell’app economy (le attività economiche che ruotano intorno al mondo delle applicazioni da mobile), di piattaforme di blog e content management come WordPress.

Digital Marketer, stipendio e quanto guadagna

Il Digital Marketer lavora sia per piccole e medie imprese che per agenzie di comunicazione e grandi organizzazioni, affiancando il responsabile della PMI oppure il direttore delle vendite e del marketing. Ma il Digital Marketer può anche intraprendere un’attività di tipo autonomo da freelance.

Lo stipendio varia quindi in base alla realtà per la quale lavora e agli anni di esperienza. In media, si aggira da un minimo di 30.000 euro ad un massimo di 90.000 euro lordi all’anno. Chi opera già o vuole avventurarsi in questo mondo può consultare DigitalMarketer, la community online per i professionisti del settore.

