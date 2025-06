Etichetta energetica per smartphone e tablet: dal 2025 parte la rivoluzione green

A partire dal 20 giugno 2025, i consumatori europei troveranno una novità importante su smartphone e tablet, ossia un’etichetta energetica pensata per orientare le scelte d’acquisto in termini di efficienza, durabilità e sostenibilità. Un cambiamento che fa parte della strategia ambientale promossa dall’Unione Europea per ridurre l’impatto ambientale dei dispositivi elettronici.

Etichetta energetica su smartphone e tablet

Il nuovo regolamento europeo 2023/1670 introduce criteri molto importanti per la progettazione, la riparabilità e l’efficienza energetica di smartphone e tablet.

La Commissione Europea ha stabilito soglie minime che ogni dispositivo dovrà rispettare, prevedendo tra l’altro che le batterie garantiscano almeno 800 cicli di ricarica mantenendo l’80% della capacità originaria.

Telefono cellulare iphone

Tra le novità più rilevanti vi è l’obbligo per i produttori di permettere ai consumatori di poter rifornirsi dei pezzi di ricambio essenziali per almeno sette anni dall’uscita dal mercato di un modello.

Ciò, dunque, è molto importante, in quanto tale impostazione permetterà ai riparatori, ai professionisti e non, di poter riparare e manutenere un ventaglio di dispositivi più ampio. Inoltre, dovranno essere assicurati anche gli aggiornamenti software per un periodo minimo di cinque anni.

Meno sprechi e maggiore risparmio per le famiglie

Secondo le stime della Commissione UE, l’adozione di questi standard consentirà – entro il 2030 – un risparmio di 14 terawattora di energia primaria ogni anno.

Per gli utenti finali ciò si tradurrà in una riduzione dei consumi elettrici per la ricarica, grazie a tempi ottimizzati e ad un uso più efficiente della cosiddetta “ricarica di mantenimento“. Nei casi dei modelli più avanzati, il consumo annuo potrà diminuire anche del 25%.

La Commissione, infine, prevede per il 2030 un risparmio complessivo di quasi 20 miliardi di euro, che corrisponderebbero a circa 98 euro in meno all’anno per ogni famiglia dell’Unione.