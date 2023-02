Le autorità locali sono spesso chiamate a controllare la fauna selvatica in città o nei centri urbani, così come nelle aree periferiche. Ciò può portare a comportamenti disumani e controlli inefficaci, violazioni della normativa vigente e spreco di fondi. Un’azione politica mirata, unitamente a valutazioni accurate dell’impatto di specifiche specie, consentirà ai servizi competenti di rispondere in modo efficace al problema, evitando l’abbattimento.

Fauna selvatica e abbattimento: un problema pressante

L’abbattimento della fauna selvatica è raramente una soluzione efficace a lungo termine. Sarebbe preferibile attuare tecniche più delicate e non letali per risolvere i problemi che emergono. Bisogna, dunque, cercare modi compassionevoli per vivere in armonia con gli animali con cui condividiamo il mondo che ci circonda.

Volpe rossa

Naturalmente, anche questi metodi più “umani” devono essere efficaci, al fine di tutelare sia l’ambiente che il dispendio dei fondi pubblici. In particolare, gli animali maggiormente colpiti dalle pratiche di abbattimento volpi, scoiattoli grigi, piccioni, ratti, topi, gabbiani e oche.

Alcuni di questi animali e uccelli sono estremamente popolari e molte persone vi trascorrono il tempo libero in parchi e giardini. Questi incontri possono arricchire la loro vita e ad attuare un atteggiamento compassionevole e rispettoso nei confronti della natura.

Le alternative per un approccio più “umano”

Adottare un approccio più umano significa utilizzare tecniche di controllo non letali quando possibile e considerare ciò che è meno dannoso per l’ambiente. Se il fastidio o il danno è inferiore sono tollerabili, si possono utilizzare, nello specifico, quattro metodi:

Modifica dell’habitat

Esclusione

Dispositivi spaventosi

Repellenti

Modifica dell’habitat

Tutti gli animali hanno bisogno di acqua, cibo e riparo. Eliminare uno di questi elementi significa non far sopravvivere la specie. La modifica dell’habitat, invece, soddisfa tutti e tre questi requisiti di vita. Un esempio estremo di modifica dell’habitat è pavimentare un prato con asfalto per fermare i danni causati dalle talpe.

Sebbene estremo, sarebbe efficace e relativamente permanente. La maggior parte delle modifiche dell’habitat sono più delicate, come il taglio delle erbacce attorno al perimetro del cortile, svolgendo un ruolo importante a lungo termine nella tutela delle specie. Bisogna tener presente, tuttavia, che i cambiamenti nell’habitat per ostacolare una specie possono incoraggiare la crescita della stessa popolazione in altre zone.

Un altro esempio di modifica dell’habitat è quello di falciare l’erba alta per ridurre la presenza di arvicole, o far crescere l’erba per scoraggiare le oche. Anche piccole modifiche possono aumentare l’efficacia di altre tecniche. Alcune modifiche possono essere costose.

Esclusione

L’esclusione include l’uso di barriere, come reti, cilindri e recinzioni, per impedire alla fauna selvatica di accedere alle aree e causare danni. Questo metodo può fornire elevati livelli di protezione a breve e lungo termine, ma l’esclusione può essere molto costosa quando vaste aree necessitano di protezione.

Dispositivi spaventosi

I dispositivi spaventosi fanno paura la fauna selvatica. Possono far capo a quattro categorie: visivo, audio, audiovisivi e biologici. Tra quelli visivi, possono essere annoverati i gufi di plastica, palloncini con occhi terrificanti, per fare qualche esempio. Ad essi si aggiungono gli spaventapasseri che si muovono davvero. I dispositivi fissi per spaventare la vista sono i meno efficaci, poiché gli uccelli tendono ad abituarsi a questi dispositivi in ​​pochi giorni.

Le luci stroboscopiche sono commercializzate per spaventare la fauna selvatica, in particolare scoiattoli e procioni. Oche e corvi possono essere dispersi da un posatoio notturno puntando loro contro un riflettore, un puntatore laser o una pistola laser. I laser verdi funzionano con gli uccelli diurni e i laser rossi, invece, sulle specie notturne. Non farli brillare direttamente negli occhi di uccelli o umani. Prova a posizionare il laser in modo che il suo raggio risplenda parallelo al suolo.

I dispositivi audio includono cannoni a propano e chiamate di soccorso. I cannoni a propano producono un boom rumoroso che è adatto solo per ambienti rurali. Le chiamate di soccorso hanno una maggiore versatilità e possono essere indirizzate a una specie specifica, come i corvi.

Audiovisivo

Questi usano la vista e il suono per spaventare la fauna selvatica. I rumori basati sui fuochi d’artificio, noti come “dispositivi pirotecnici”, disperderanno efficacemente gli uccelli, anche se non in tutti i paesi possono essere usati, in base alle normative vigenti.

Biologico

Animali da guardia come cani e lama a volte vengono utilizzati per proteggere il bestiame, in particolare le pecore, dai predatori. Il bestiame e l’animale da guardia devono essere tenuti all’interno di un’area recintata. I cani possono proteggere frutteti, piantagioni di alberi o vigneti dai danni di cervi o tacchini. I cani – all’interno di un sistema di recinzione invisibile – possono ridurre i danni dei cervi al giardino domestico e alle piantagioni paesaggistiche.

