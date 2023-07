Se siete stanchi di essere schiavi dei social network e desiderate vivere un’esperienza autentica, la Finlandia è il luogo perfetto per voi. Qui, potrete immergervi in una vacanza “digital detox” che vi permetterà di riconnettervi con la bellezza incontaminata della natura nordica. Preparatevi a lasciare da parte i vostri smartphone e tablet, perché è il momento di esplorare le meraviglie naturali del paese senza distrazioni virtuali. Scoprite con noi come questa avventura può cambiare completamente il modo in cui percepite il mondo intorno a voi.

Cos’è il digital detox

Il digital detox è diventato un termine sempre più popolare negli ultimi anni, ma cosa significa esattamente? In parole semplici, si tratta di prendersi una pausa dai dispositivi digitali e dalle connessioni virtuali per riconnettersi con il mondo reale.

La nostra vita quotidiana è – ormai – completamente immersa nella tecnologia: passiamo ore sui social network, controllando freneticamente le notifiche sul nostro smartphone e rispondendo a email anche quando siamo in vacanza. Questa costante esposizione al mondo digitale può avere un impatto negativo sulla nostra salute mentale e fisica.

Helsinki, Finlandia

Il digital detox ci offre l’opportunità di spegnere tutto questo rumore digitale e concentrarci su noi stessi e sull’ambiente circostante. È il momento di respirare profondamente l’aria fresca della natura, ascoltare i suoni degli uccelli che cantano, sentire la terra sotto i nostri piedi, senza interferenze provenienti dai dispositivi elettronici.

Vacanza digital detox in Finlandia per disintossicarsi dalla tecnologia e riconnettersi alla natura

In Finlandia avrete modo di immergervi in attività rigeneranti che vi aiuteranno a disintossicarvi dal mondo virtuale. Potrete fare lunghe passeggiate nei boschi, scoprire laghi cristallini dove potervene nuotare o goderveli semplicemente seduti sulla riva leggendo un buon libro.



L’isola di Ulko-Tammio, situata nel Parco Nazionale del Golfo della Finlandia orientale, si appresta a diventare la prima meta turistica “senza telefoni” al mondo.

Questa iniziativa rivoluzionaria offre ai visitatori l’opportunità di staccare dalla tecnologia durante le vacanze estive e godersi esperienze autentiche per ritrovare l’equilibrio.

Per raggiungere l’isola, i visitatori possono scegliere traghetti base, da crociera o imbarcazioni private. Una volta sbarcati sull’isola, possono decidere di alloggiare nelle strutture ricettive che operano nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale o di provare l’esperienza del campeggio.

Due tende canadesi

Ulko-Tammio è definita come zona “libera da telefoni“. I visitatori sono invitati a spegnere i loro dispositivi e abbandonare gli swipe e i clic per vivere appieno l’esperienza immersi nella natura circostante. L’obiettivo è quello di godere appieno del presente e apprezzare la bellezza dell’isola senza distrazioni digitali.

Secondo la psicologa Terhi Mustonen, responsabile dei programmi Limitless Gaming e Limitless Social Media presso la Fondazione Sosped, un breve detox digitale può essere estremamente utile per migliorare il benessere personale e ridurre i sintomi di ansia e depressione.

Ulko-Tammio offre numerose attività all’aperto per i visitatori. Sentieri escursionistici incantevoli, panorami mozzafiato, tuffi in acque cristalline, birdwatching e sport all’aria aperta sono solo alcune delle possibilità che l’isola offre.

Si tratta di un vero paradiso per gli amanti delle attività all’aperto, dove le esperienze autentiche e la pace della natura prendono il sopravvento.



Riproduzione riservata © 2023 - LEO