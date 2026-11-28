La Romania ha scelto Fjord, il film scritto e diretto da Cristian Mungiu, come candidato ufficiale agli Oscar 2027 nella categoria Miglior Film Internazionale. La notizia arriva dopo uno dei trionfi più discussi dell’anno cinematografico europeo: la vittoria della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026, cui si sono aggiunti altri riconoscimenti che hanno trasformato Fjord in uno dei titoli più attesi della stagione dei premi. Il 19 novembre 2026, anche SiViaggia ha dedicato un approfondimento alle spettacolari location del film, segnale di quanto l’opera stia catturando l’attenzione ben oltre i circuiti cinefili.

Un film che attraversa confini geografici e morali

Fjord racconta la storia di due genitori fondamentalisti religiosi, interpretati da Renate Reinsve e Sebastian Stan, che lasciano la Romania per trasferirsi in un piccolo villaggio norvegese. La loro vita viene sconvolta quando vengono accusati di abusi sui figli. Sullo sfondo di questo dramma familiare, Mungiu costruisce una riflessione densa su politica progressista, fede religiosa e i limiti della tolleranza nelle società contemporanee.

Il film è girato in romeno e norvegese, con porzioni significative in inglese — una scelta linguistica che riflette la natura stessa della storia: una vicenda di sradicamento, incomprensione culturale e scontro di valori. Non è un caso che la produzione sia una co-produzione internazionale che coinvolge Romania, Francia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia: un’Europa intera che si confronta con le proprie contraddizioni attraverso lo sguardo preciso di un autore romeno.

Cannes 2026: non solo la Palma d’Oro

La Palma d’Oro è il riconoscimento più visibile, ma il palmares di Fjord a Cannes 2026 è stato straordinariamente ampio. Il film ha ottenuto anche il Premio FIPRESCI (assegnato dalla critica internazionale), il Premio della Giuria Ecumenica, il Prix de la Citoyenneté e il Premio François Chalais. Quattro premi aggiuntivi che raccontano quanto il film abbia convinto su piani diversi: quello artistico, quello etico e quello civile.

È raro che un’opera accumuli riconoscimenti così eterogenei nello stesso festival. Il Premio della Giuria Ecumenica, assegnato da rappresentanti di chiese cristiane, e il Prix de la Citoyenneté, legato ai temi della cittadinanza e della convivenza, suggeriscono che Fjord tocchi nervi scoperti del dibattito europeo attuale — non con toni polemici, ma con la profondità narrativa che è da sempre la cifra di Mungiu.

La fotografia di Tudor Vladimir Panduru e l’identità visiva del film

La direzione della fotografia è firmata da Tudor Vladimir Panduru, collaboratore di lunga data di Mungiu. I paesaggi dei fiordi norvegesi non sono semplice cornice: diventano parte del racconto, amplificando il senso di isolamento e alterità vissuto dai protagonisti. La scelta di ambientare la storia in un villaggio sperduto tra le acque e le montagne del Nord Europa non è decorativa — è drammaturgica.

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Immagine generata con AI

Panduru ha già dimostrato la sua capacità di trasformare ambienti naturali in strumenti narrativi. In Fjord, la luce fredda e diffusa del Nord, i silenzi visivi dei paesaggi scandinavi, contribuiscono a costruire quella tensione morale che percorre tutto il film. Non a caso, il 19 novembre 2026, il portale SiViaggia ha dedicato un articolo specifico alle location del film, segno che i luoghi di Fjord hanno già acquisito una loro identità autonoma nell’immaginario del pubblico.

Cinque nomination agli European Film Awards

Fjord ha ricevuto cinque nomination alla 39ª edizione degli European Film Awards, con Cristian Mungiu candidato sia come Miglior Regista Europeo sia come Miglior Sceneggiatore Europeo. Un doppio riconoscimento che sottolinea come il film sia percepito come un’opera totale, in cui scrittura e regia sono inscindibili.

Per Mungiu, autore già noto a livello internazionale, le nomination agli EFA confermano una continuità di presenza ai massimi livelli del cinema d’autore europeo. La candidatura agli Oscar 2027 si inserisce in questo percorso come tappa naturale, anche se la selezione da parte della Romania non garantisce automaticamente la nomination ufficiale da parte dell’Academy: quella arriverà, o meno, nelle prossime settimane, quando la lista dei film ammessi alla shortlist verrà resa pubblica.

Perché il caso Fjord interessa anche fuori dai festival

Il tema al centro del film — una famiglia straniera accusata di abusi in un paese nordeuropeo — tocca questioni reali e dibattute: i confini dell’intervento dello Stato nella sfera familiare, il conflitto tra valori religiosi e norme laiche, il modo in cui le comunità omogenee reagiscono all’arrivo di chi è percepito come diverso. Mungiu non offre risposte semplici, e proprio questa ambiguità ha diviso il pubblico di Cannes pur convincendo le giurie.

Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla corsa agli Oscar 2027, il riferimento è il profilo del film su Variety, che ha seguito la selezione romena fin dall’annuncio ufficiale.

Quello del fjord film oscar 2027 è uno dei casi più interessanti di questa stagione: un’opera che nasce da una co-produzione multinazionale, vince il massimo premio a Cannes, accumula riconoscimenti trasversali e porta sul palcoscenico degli Academy Awards una storia che parla di Europa, identità e tolleranza con un linguaggio cinematografico rigoroso. Se la Romania riuscirà ad arrivare alla nomination ufficiale, Fjord sarà uno dei titoli più discussi della notte degli Oscar 2027.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.