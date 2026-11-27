Il mercato del lavoro italiano ha un appuntamento con il 2030 che non si può rimandare. Entro quella data, una quota significativa delle competenze digitali oggi considerate adeguate sarà superata o profondamente trasformata dall’automazione, dall’intelligenza artificiale e dalla convergenza tecnologica che sta ridisegnando interi settori produttivi. Il problema è che l’Italia parte già in ritardo, con un divario strutturale rispetto alla media europea che rende la sfida ancora più urgente.

Un gap che pesa: i numeri del ritardo italiano

I dati disponibili sono chiari e poco rassicuranti. Secondo quanto monitorato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Digital Decade 2030, l’Italia registra un tasso di cittadini con competenze digitali di base pari al 45,8%, contro una media europea del 55,6%. Quasi dieci punti percentuali di distanza che non si colmano con qualche corso online.

Questo non è un dato astratto. Significa che più di metà della popolazione adulta italiana fatica a svolgere operazioni digitali elementari: compilare un modulo online, usare strumenti di collaborazione a distanza, riconoscere una comunicazione fraudolenta. In un’economia sempre più digitalizzata, questa carenza si traduce direttamente in minore produttività, minore occupabilità e minore capacità delle imprese di competere sui mercati internazionali.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, il segnale è più incoraggiante ma ancora insufficiente: l’adozione dell’IA nelle aziende italiane è cresciuta dal 5,1% nel 2023 all’8,2% nel 2024. Una progressione reale, ma che lascia ancora fuori dall’equazione la grande maggioranza delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie che costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo nazionale.

Cosa si intende davvero per competenze digitali nel 2026

Il termine competenze digitali è spesso usato in modo generico, quasi come sinonimo di “saper usare un computer”. La realtà è molto più articolata. Oggi il mercato del lavoro richiede almeno tre livelli distinti di preparazione.

Il primo è quello delle competenze digitali di base: navigazione sicura in rete, uso di strumenti di produttività, comprensione dei rischi legati alla privacy e alla sicurezza informatica. Sono quelle che mancano a quasi un italiano su due, e che rappresentano il prerequisito minimo per partecipare all’economia digitale.

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Il secondo livello riguarda le competenze digitali avanzate: analisi dei dati, programmazione, gestione di piattaforme cloud, uso consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale. Sono richieste non solo dagli specialisti IT, ma sempre più da figure professionali trasversali — dal marketing al controllo di gestione, dalla logistica alla sanità.

Il terzo livello, quello più raro e più ricercato, è quello delle competenze digitali specialistiche: sviluppo di modelli di machine learning, architetture di cybersecurity, ingegneria dei dati. Qui la carenza è globale, non solo italiana, ma l’Italia sconta un ritardo aggiuntivo nella formazione universitaria e post-universitaria in questi ambiti.

La Strategia nazionale: obiettivi e strumenti

L’Italia non è rimasta ferma. Il governo ha adottato una Strategia nazionale per le competenze digitali, aggiornata con un piano operativo che guarda al 2030 e si inserisce nel quadro europeo del Digital Decade. Il documento, pubblicato attraverso il portale Repubblica Digitale, fissa obiettivi su quattro assi principali: istruzione e formazione, forza lavoro, competenze dei cittadini, specialisti ICT.

L’iniziativa Repubblica Digitale è la coalizione nazionale che coordina le azioni di soggetti pubblici e privati impegnati nella formazione digitale. Vi aderiscono università, enti locali, associazioni di categoria e grandi imprese. Il modello è quello della governance multilivello: lo Stato definisce gli obiettivi, ma la realizzazione passa attraverso una rete di attori distribuiti sul territorio.

Tra i punti critici segnalati dagli osservatori c’è la difficoltà di raggiungere le fasce di popolazione più lontane dal digitale: anziani, residenti in aree interne, lavoratori con bassa scolarizzazione. Per questi gruppi, l’offerta formativa online è paradossalmente la meno efficace, e servono interventi di prossimità che richiedono risorse e coordinamento locale.

Immagine: Јелена Продановић (via Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0)

Il quadro di riferimento europeo è consultabile direttamente sulla pagina ufficiale della Strategia nazionale per le competenze digitali, che dettaglia visione, obiettivi e struttura del piano.

Il ruolo delle grandi imprese: il caso Leonardo

Accanto alle istituzioni pubbliche, alcune grandi aziende stanno assumendo un ruolo attivo nel colmare il gap di competenze, sia al proprio interno sia verso il sistema-paese.

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Leonardo S.p.A., il gruppo industriale italiano attivo nella difesa e nell’aerospazio, ha presentato un piano industriale al 2030 che prevede 142 miliardi di euro in ordini e 126 miliardi di ricavi cumulati, con cybersecurity, supercalcolo e intelligenza artificiale come priorità tecnologiche assolute. Il piano identifica esplicitamente le competenze STEM e digitali come leva strategica per sostenere questa crescita.

Sul fronte della collaborazione pubblico-privato, Leonardo e Microsoft hanno firmato un Memorandum of Understanding per la digitalizzazione sicura della Pubblica Amministrazione e delle infrastrutture critiche nazionali, con focus su cybersecurity e tecnologie cloud. Un accordo che non riguarda solo la fornitura di servizi, ma implica anche trasferimento di competenze verso le strutture pubbliche coinvolte.

La Fondazione Leonardo ha pubblicato nel marzo 2026 il report L’Italia nell’era dell’IA, curato da Luciano Floridi e Micaela Lovecchio: un documento che analizza le implicazioni dell’intelligenza artificiale per il sistema economico e formativo italiano, e che offre indicazioni su come orientare le politiche di sviluppo delle competenze nei prossimi anni.

Università e formazione: dove si gioca la partita più lunga

Il sistema universitario italiano sta cercando di adeguarsi, ma i tempi dell’accademia non sempre coincidono con la velocità del mercato. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i corsi di laurea in informatica, data science e intelligenza artificiale, così come i master professionalizzanti in cybersecurity e trasformazione digitale.

Il nodo però non è solo quantitativo. Riguarda anche la qualità del raccordo tra formazione e imprese: i programmi di alternanza, i tirocini strutturati, la ricerca applicata in collaborazione con il settore privato. Su questo fronte, alcune università del Nord hanno costruito ecosistemi virtuosi con le imprese del territorio, mentre altre aree del paese mostrano ancora un distacco significativo tra offerta formativa e domanda del mercato.

Per i lavoratori già inseriti nel mercato, la questione è ancora più pressante. L’upskilling — cioè l’aggiornamento delle competenze di chi lavora già — richiede strumenti flessibili: formazione modulare, certificazioni riconoscibili, incentivi fiscali per le aziende che investono nella crescita professionale dei dipendenti. Su questo terreno, il sistema italiano ha ancora molto da costruire rispetto ai modelli nordeuropei più avanzati.

Il 2030 non è lontano. Mancano poco più di tre anni, e il ritardo accumulato non si recupera con iniziative episodiche. Quello che serve è una visione coerente che colleghi la formazione scolastica, l’università, la formazione continua e gli investimenti delle imprese in un sistema capace di produrre competenze digitali a scala — non solo per chi parte avvantaggiato, ma per l’intera forza lavoro italiana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.