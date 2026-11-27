Portare una startup tecnologica in Borsa è uno degli eventi più trasformativi nella vita di un’impresa: cambia la struttura del capitale, la governance, la visibilità e persino la cultura interna. Le IPO tech — acronimo di Initial Public Offering, cioè Offerta Pubblica Iniziale — non sono però una scorciatoia verso il successo garantito. Sono uno strumento potente, con costi reali, obblighi precisi e rischi che spesso i fondatori sottovalutano. Prima di imboccare quella strada, vale la pena capire esattamente cosa succede, quando ha senso farlo e quali alternative esistono.

Cosa significa davvero quotarsi in Borsa

Un’IPO è il momento in cui un’azienda privata apre il proprio capitale al pubblico per la prima volta, vendendo una quota delle proprie azioni sul mercato regolamentato. Per una startup tech, questo passaggio segna la fine della fase privata: da quel momento, chiunque può diventare azionista comprando titoli in Borsa.

Il processo non avviene dall’oggi al domani. Tipicamente richiede mesi di preparazione: si seleziona una banca d’investimento che funge da underwriter, si redige un prospetto informativo dettagliato, si effettua un roadshow presso investitori istituzionali per raccogliere interesse e fissare il prezzo di offerta. Solo dopo questa fase l’azienda fa il suo debutto sul mercato.

In Italia, Borsa Italiana offre segmenti diversi a seconda della dimensione e del profilo dell’azienda. Le grandi capitalizzazioni approdano su Euronext Milan; le aziende di medie dimensioni con requisiti rigorosi di governance e trasparenza possono accedere a Euronext STAR Milan; le PMI competitive e dinamiche trovano spazio su Euronext Growth Milan; infine, startup e scale-up possono puntare a Euronext Growth Milan Professional Segment, pensato appositamente per realtà più giovani e in rapida crescita.

Quanto capitale deve restare fuori dal controllo dei fondatori

Uno dei timori più diffusi tra i fondatori è perdere il controllo dell’azienda dopo la quotazione. Si tratta di un mito parzialmente infondato. Il free float minimo — cioè la percentuale di azioni che deve essere disponibile al pubblico — è del 25% per il mercato Euronext Milan e scende al 10% per Euronext Growth Milan. Questo significa che, soprattutto sui segmenti dedicati alle PMI e alle startup, i fondatori possono mantenere una quota molto significativa.

Vale anche la regola pratica secondo cui un free float inferiore al 50% assicura il pieno controllo ai soci pre-quotazione. In altre parole, cedere in Borsa una quota minoritaria del capitale non implica automaticamente perdere il potere decisionale.

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Perché una startup tech dovrebbe considerare la Borsa

I motivi che spingono un’azienda innovativa verso una IPO tech sono molteplici e non si riducono alla semplice raccolta di liquidità. Tra i vantaggi più concreti:

Accesso a capitali significativi per finanziare crescita, ricerca e sviluppo, espansione internazionale;

per finanziare crescita, ricerca e sviluppo, espansione internazionale; creazione di un mercato liquido per le azioni, che permette agli azionisti storici — inclusi i fondi di venture capital — di uscire dall’investimento;

aumento della visibilità e credibilità presso clienti, partner e potenziali dipendenti;

presso clienti, partner e potenziali dipendenti; strumenti di incentivazione per i talenti, attraverso piani azionari (stock option e simili) legati a un titolo quotato e quindi con un valore di mercato trasparente;

possibilità per i soci storici, inclusi i business angel, di monetizzare il proprio investimento.

I dati raccolti da Borsa Italiana su un arco temporale decennale mostrano che le società italiane quotate hanno registrato una crescita media dei ricavi più sostenuta, una maggiore intensità di investimento e una produttività superiore rispetto alle aziende rimaste private. Non è un nesso causale automatico, ma suggerisce che la quotazione tende ad accompagnarsi a un salto di qualità gestionale.

I costi e gli obblighi che nessuno racconta volentieri

La quotazione ha un prezzo, e non è basso. I costi diretti comprendono le commissioni delle banche collocatrici, le spese legali per la redazione del prospetto, i costi di listing e quelli di comunicazione finanziaria. Ma sono i costi indiretti a sorprendere di più chi non li ha mai affrontati: il tempo sottratto al management durante i mesi di preparazione è considerevole, e una volta quotati, le risorse dedicate alla compliance, al rapporto con gli investitori e alla rendicontazione periodica diventano strutturali.

Immagine generata con AI

Dopo la quotazione, l’azienda entra in un regime di trasparenza obbligatoria. Deve pubblicare bilanci certificati, comunicare tempestivamente qualsiasi informazione price sensitive, rispettare le norme sulla governance previste dal mercato di riferimento. Per Euronext STAR Milan, i requisiti di governance e trasparenza sono particolarmente stringenti. Questo non è necessariamente un male — la disciplina imposta dal mercato può migliorare la qualità della gestione — ma richiede una struttura organizzativa adeguata che molte startup non hanno ancora al momento della quotazione.

Il timing è quindi cruciale. Quotarsi troppo presto, quando i processi interni non sono maturi, espone l’azienda a figuracce pubbliche: rendiconti tardivi, sorprese negative sui conti, guidance mancate. Quotarsi troppo tardi, invece, può significare lasciare sul tavolo opportunità di raccolta a valutazioni favorevoli.

Come gli investitori istituzionali valutano una IPO tech

Gli investitori istituzionali — fondi pensione, asset manager, hedge fund — non comprano storie, comprano modelli di business. Quando analizzano una IPO tech, guardano soprattutto alla qualità e alla prevedibilità dei ricavi, ai margini operativi attuali o prospettici, alla scalabilità del modello, alla solidità del team di management e alla dimensione del mercato indirizzabile.

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Un’azienda SaaS con ricavi ricorrenti e basso churn sarà valutata in modo molto diverso da una startup hardware con cicli di vendita lunghi e margini compressi. Il prezzo di offerta viene fissato attraverso un processo di book building: la banca collocatrice raccoglie le indicazioni di interesse degli investitori istituzionali e, sulla base della domanda, definisce il prezzo finale. Una domanda elevata può portare a un aumento del prezzo rispetto alla forchetta iniziale; una domanda debole, al contrario, può costringere a ridurlo o persino a rinviare l’operazione.

Le strade alternative: SPAC e private equity

Non tutte le startup tech che cercano capitali devono necessariamente passare per una IPO tradizionale. Esistono percorsi alternativi, ciascuno con caratteristiche proprie.

Le SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sono società-veicolo già quotate in Borsa che raccolgono capitali con l’obiettivo di acquisire un’azienda privata. Per la startup, il vantaggio è accedere al mercato pubblico in tempi più rapidi e con meno incertezza sul prezzo; lo svantaggio è che la negoziazione avviene con un interlocutore unico, il che può ridurre il potere contrattuale.

Il private equity e il growth capital rappresentano invece un’alternativa per chi vuole capitali significativi senza esporsi alle pressioni del mercato pubblico. Un fondo entra nel capitale, accompagna la crescita per un orizzonte tipicamente pluriennale, e poi cerca una via d’uscita — che può essere, a sua volta, una IPO o una cessione strategica. Questa strada lascia all’azienda meno trasparenza obbligatoria, ma introduce comunque nuovi soci con obiettivi di rendimento precisi.

La scelta tra IPO, SPAC e private equity non è ideologica: dipende dallo stadio di sviluppo dell’azienda, dalle condizioni di mercato, dagli obiettivi dei fondatori e dalla struttura del capitale esistente. Per approfondire i requisiti specifici dei segmenti di quotazione italiani, il punto di partenza più affidabile rimane la guida ufficiale di Borsa Italiana sul processo di quotazione.

In definitiva, una IPO tech non è un traguardo in sé: è uno strumento. Funziona quando l’azienda è pronta — per struttura, governance e dimensione — e quando le condizioni di mercato permettono di raccogliere capitali a valutazioni che non diluiscono eccessivamente i soci esistenti. Arrivarci prima del tempo, solo per inseguire un momento di euforia sui mercati, è uno degli errori più costosi che un fondatore possa fare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.