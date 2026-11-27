Intorno al Lago d’Iseo esiste da quest’anno un percorso che invita a camminare lentamente, senza fretta, lasciando che il paesaggio lacustre si riveli tappa dopo tappa. Si chiama Cammino dei Borghi Riflessi ed è una delle novità più interessanti del turismo lento lombardo del 2026: un anello di 101 chilometri che abbraccia interamente il lago, attraversando le province di Bergamo e Brescia tra boschi, uliveti, torbiere e borghi affacciati sull’acqua.

Un anello attorno al lago, non un semplice sentiero

La forma circolare del percorso non è un dettaglio secondario. A differenza dei cammini lineari — dove si parte da un punto e si arriva da qualche altra parte — il Cammino dei Borghi Riflessi è strutturato come un anello completo attorno al Lago d’Iseo. Questo significa che il camminatore può scegliere il proprio punto di ingresso, decidere in quale direzione percorrerlo e, al termine, ritrovarsi esattamente dove ha iniziato.

Il cuore del percorso parte da Iseo, il borgo che dà il nome al lago, e da lì si sviluppa lungo entrambe le sponde, quella bergamasca e quella bresciana, fino a completare il giro. L’iniziativa è stata lanciata da Visit Lake Iseo, l’organismo di promozione turistica del territorio, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare un’area che spesso viene sorvolata dai grandi flussi turistici diretti verso i laghi più celebri della Lombardia.

Cosa aspettarsi: numeri e dislivelli

I 101 chilometri totali si articolano in sei tappe, pensate per chi vuole affrontare il percorso in più giorni. Non si tratta di una passeggiata pianeggiante: i dislivelli giornalieri oscillano tra i 300 e i 900 metri, il che rende il cammino adatto a escursionisti con una discreta preparazione fisica, pur senza richiedere competenze alpinistiche.

La composizione del tracciato è ibrida: 55 chilometri si sviluppano su sentieri veri e propri, mentre i restanti 46 chilometri corrono su strada. Una proporzione che riflette la realtà del territorio, dove antichi tracciati si intrecciano inevitabilmente con la viabilità locale. Chi cerca esclusivamente natura e silenzio dovrà fare i conti con alcuni tratti più urbani, ma è proprio questa alternanza a restituire un ritratto autentico del lago e dei suoi insediamenti.

Il paesaggio che si attraversa

Uno degli aspetti più interessanti del Cammino dei Borghi Riflessi è la varietà degli ambienti naturali che si incontrano lungo il tracciato. La sponda meridionale del lago offre panorami sull’acqua con porti e approdi storici, uliveti che testimoniano una vocazione agricola mediterranea insolita per queste latitudini, e affacci che nelle giornate limpide restituiscono riflessi quasi pittorici — da qui, probabilmente, il nome del cammino.

Spostandosi verso le aree più interne e verso le quote più elevate, il paesaggio cambia radicalmente: boschi fitti, radure aperte e, elemento davvero raro, le torbiere — ambienti umidi di grandissimo valore naturalistico che caratterizzano alcune zone del basso Sebino. Si tratta di ecosistemi fragili, tutelati, che il cammino permette di avvicinare in modo rispettoso.

Questa pluralità di ambienti — dal lungolago al bosco, dall’uliveto alla torbiera — è forse il tratto distintivo più forte del percorso rispetto ad altri cammini lombardi, spesso più omogenei nel carattere del paesaggio attraversato.

Immagine generata con AI

Perché il turismo lento intorno al Lago d’Iseo ha senso adesso

Il Lago d’Iseo è il quarto lago per dimensioni in Lombardia, eppure resta meno inflazionato rispetto al Garda, al Como o al Maggiore. Questa relativa marginalità turistica, che in passato poteva sembrare uno svantaggio, oggi si rivela una risorsa: i borghi conservano un’identità più autentica, i prezzi sono generalmente più accessibili, e i sentieri non sono affollati come altrove.

Il lancio del Cammino dei Borghi Riflessi da parte di Visit Lake Iseo arriva in un momento in cui la domanda di turismo lento e di prossimità è in crescita stabile. Sempre più viaggiatori cercano esperienze che privilegino il contatto diretto con il territorio rispetto alla semplice visita di attrazioni. Un cammino di sei tappe, con dislivelli variabili e paesaggi diversi ogni giorno, risponde esattamente a questa domanda.

Il fatto che il percorso tocchi due province — Bergamo e Brescia — è anche una scelta strategica: entrambe le città hanno vissuto negli ultimi anni una crescita della propria reputazione culturale e turistica, e il lago che le unisce può diventare un elemento di connessione narrativa oltre che geografica.

Come prepararsi prima di partire

Chi intende affrontare il Cammino dei Borghi Riflessi nella sua interezza dovrebbe pianificare almeno sei giorni di cammino, considerando che alcune tappe richiedono un impegno fisico significativo per via dei dislivelli. La stagione più indicata è la primavera e l’inizio dell’autunno, quando le temperature sono miti e la luce radente valorizza i riflessi sul lago che danno il nome al percorso.

Per chi non può dedicare una settimana intera, la struttura ad anello offre una flessibilità preziosa: è possibile percorrere una o due tappe come escursioni giornaliere, raggiungendo il punto di partenza in treno o in traghetto. Il lago è ben servito da collegamenti lacustri che permettono di chiudere il cerchio anche senza ripetere lo stesso tratto a piedi.

Prima di partire vale la pena consultare il sito ufficiale di Visit Lake Iseo per verificare lo stato dei sentieri, la disponibilità di strutture ricettive lungo il percorso e gli eventuali aggiornamenti sulla segnaletica, che per un cammino di recente istituzione potrebbe essere ancora in fase di completamento su alcuni tratti.

Il Cammino dei Borghi Riflessi non è ancora sulla bocca di tutti, e forse è proprio questo il momento migliore per scoprirlo: quando i sentieri sono silenziosi, i borghi non ancora saturi di visitatori, e il lago si specchia ancora indisturbato nella luce del mattino.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.