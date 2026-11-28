Il 25 novembre 2026 Torino ha ritrovato uno dei suoi volti più celebri: i ponteggi attorno alla facciata barocca di Palazzo Madama sono stati rimossi, restituendo alla città e ai visitatori il capolavoro architettonico che Filippo Juvarra aveva progettato secoli fa. Il palazzo madama torino restauro — parte di un piano di valorizzazione da 12,5 milioni di euro articolato in cinque fasi — rappresenta uno degli interventi più ambiziosi sul patrimonio culturale piemontese degli ultimi anni.

Una facciata barocca restituita alla città

Chiunque abbia attraversato Piazza Castello negli ultimi anni sapeva che dietro le impalcature si nascondeva qualcosa di straordinario. Ora che i ponteggi sono spariti, la facciata juvarriana torna a dialogare con la piazza in tutta la sua complessità architettonica.

Il progetto ha affrontato uno dei nodi più delicati del restauro: le quattro statue allegoriche del Buon Governo, opere originali dello scultore Giovanni Baratta. Per preservarle dal degrado atmosferico, le sculture originali sono state spostate in spazi interni al palazzo, mentre sulla facciata sono state installate repliche in marmo di Carrara. È una scelta che bilancia conservazione e leggibilità dell’opera: chi guarda la facciata vede le forme esatte pensate da Baratta, mentre gli originali vengono tutelati in un ambiente controllato.

La direzione dei lavori è stata affidata a Gianfranco Gritella, con il coinvolgimento istituzionale di figure come Lisa Accurti, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, e Rosanna Purchia, Assessore alla Cultura della Città di Torino.

Chi ha finanziato il progetto e come è strutturato

Un intervento da 12,5 milioni di euro non si realizza con un’unica fonte. In questo caso, il contributo più consistente è arrivato dalla Fondazione CRT, che ha messo a disposizione 6 milioni di euro — quasi la metà dell’intero budget. Al progetto partecipano anche la Città di Torino e la Fondazione Torino Musei, il cui presidente è Massimo Broccio.

Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT, guida l’istituzione che ha garantito la quota maggioritaria del finanziamento privato. Questo modello di partnership pubblico-privata è sempre più la strada percorribile per interventi di questa scala sul patrimonio culturale italiano, dove le risorse pubbliche da sole raramente bastano a coprire costi e tempi di cantieri complessi.

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Immagine: Andbog (via Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0)

Il piano complessivo è diviso in cinque fasi. Il completamento della facciata — quello che Torino ha celebrato il 25 novembre — rappresenta uno dei passaggi centrali, ma non l’ultimo. Il progetto prevede ulteriori interventi che trasformeranno l’esperienza di visita al palazzo in modo significativo.

La terrazza panoramica: oltre 500 metri quadrati sui tetti di Torino

Tra le novità più attese c’è quella prevista nella quarta fase del progetto: una terrazza panoramica di oltre 500 metri quadrati. Si tratta di uno spazio che, una volta realizzato, offrirà una vista inedita sulla città, con i tetti di Torino e le Alpi sullo sfondo come cornice.

Non è un dettaglio marginale. Una terrazza di quelle dimensioni trasforma Palazzo Madama da luogo di visita tradizionale a destinazione urbana a tutto tondo — un punto di osservazione privilegiato che può attrarre sia i turisti sia i torinesi stessi, spesso i più restii a frequentare i musei della propria città. L’idea di aggiungere una dimensione esperienziale all’offerta culturale è una tendenza consolidata nella valorizzazione dei grandi contenitori storici europei, e Torino si inserisce in questo filone con un progetto che sfrutta la posizione e la volumetria del palazzo.

Juvarra e l’eredità architettonica di Palazzo Madama

Filippo Juvarra morì nel 1736, ma la facciata che progettò per Palazzo Madama rimase come uno dei vertici del barocco italiano. L’edificio — che ospita oggi il Museo Civico d’Arte Antica — è un caso unico nel panorama architettonico torinese: incorpora strutture medievali preesistenti, trasformate e inglobate nel progetto juvarriano senza cancellarle.

Il palazzo madama torino restauro appena completato ha dovuto confrontarsi con questa stratificazione storica, intervenendo su una facciata che è al tempo stesso manifesto barocco e risultato di secoli di trasformazioni. Lavorare su un simile palinsesto richiede competenze che vanno ben oltre la semplice pulitura delle superfici: ogni scelta tecnica ha implicazioni conservative e interpretative.

La rimozione dei ponteggi il 25 novembre ha chiuso un capitolo del cantiere, ma il progetto di valorizzazione continua. Le prossime fasi — inclusa quella della terrazza — definiranno ulteriormente cosa Palazzo Madama potrà offrire nei prossimi decenni, sia come monumento sia come spazio vivo nel cuore di Torino.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.