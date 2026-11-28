Il Lazio non è più soltanto la regione della pubblica amministrazione e del turismo. Negli ultimi anni ha costruito un’infrastruttura concreta per trasformare idee tecnologiche in imprese scalabili, e gli acceleratori startup nel Lazio rappresentano il punto di snodo di questa trasformazione: non semplici incubatori passivi, ma programmi strutturati che accompagnano i fondatori dalla validazione del prodotto fino all’incontro con gli investitori. Il motore istituzionale di questo ecosistema è Lazio Innova, l’ente regionale che coordina strumenti, risorse e reti per fare in modo che la ricerca — spesso nata nelle università — diventi effettivamente mercato.

Quindici milioni per portare la ricerca fuori dai laboratori

Il segnale più chiaro dell’impegno regionale arriva dai numeri. La Regione Lazio ha stanziato 15 milioni di euro destinati a startup basate su tecnologie ad alto impatto innovativo. La dotazione è divisa in due misure distinte: 3 milioni per la misura Preseed, pensata per i progetti ancora in fase embrionale, e 12 milioni per Technology Transfer Lazio, lo strumento che accompagna il trasferimento tecnologico dalla ricerca accademica all’impresa.

La logica è precisa: non finanziare genericamente l’innovazione, ma intervenire nei momenti in cui il mercato privato fatica a farlo. Nella fase preseed — quando un’idea esiste ma il prodotto non è ancora validato — il rischio percepito dagli investitori privati è troppo alto. Il capitale pubblico entra qui, abbassando la soglia d’ingresso e permettendo ai fondatori di arrivare alle fasi successive con qualcosa di concreto da mostrare.

Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, ha sostenuto questo orientamento come parte di una strategia più ampia di sviluppo economico regionale. Sul fronte operativo, Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, e Andrea Ciampalini, direttore generale dell’ente, guidano l’implementazione dei programmi. Michela Michilli, responsabile di ESA BIC Lazio e dello Spazio Attivo Roma Tecnopolo, coordina invece le attività legate all’accelerazione spaziale e tecnologica.

Tre acceleratori nati dall’ecosistema regionale

Tra i risultati più tangibili del lavoro di Lazio Innova ci sono tre acceleratori che hanno preso forma grazie al supporto dell’ente: Impronta, The Only Planet e First Mile. Ognuno risponde a una verticalità tematica specifica, seguendo un modello ormai consolidato negli ecosistemi europei più maturi: non ha senso costruire acceleratori generalisti quando si vuole portare innovazione profonda in settori che richiedono competenze specializzate.

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Questo approccio verticale cambia radicalmente il tipo di supporto che una startup riceve. Un programma settoriale può mettere in contatto i fondatori con mentor che conoscono davvero le dinamiche di quel mercato, con potenziali clienti già identificati e con investitori che hanno un’esplicita tesi di investimento in quell’area. Il risultato è un percorso molto più efficiente rispetto all’accelerazione orizzontale, dove le startup competono per l’attenzione di mentor e investitori con background eterogenei.

Il quadro complessivo è rafforzato da Venture Tech Lazio, che ha attivato nove programmi di accelerazione per oltre 32 milioni di euro: una cifra che posiziona il Lazio tra le regioni italiane con il maggiore investimento strutturato nel supporto alle imprese innovative nelle fasi iniziali.

Start Cup Lazio: il vivaio dei progetti di domani

Accanto agli acceleratori veri e propri, l’ecosistema laziale si nutre di una competizione che funziona da filtro e da vetrina. Start Cup Lazio è arrivata nel 2026 alla sua dodicesima edizione, consolidandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti per chi vuole trasformare un progetto di ricerca in un’impresa.

L’edizione 2026 ha selezionato progetti in aree molto diverse tra loro: ILIONTech, Inferon Life Sciences, IdentiCAT, Kinchel, Energy-as-a-SIM e Deskk. Una lista che attraversa life science, identità digitale, energia e produttività — a dimostrazione che l’innovazione laziale non si concentra in un solo settore.

Immagine generata con AI

Dietro Start Cup c’è una rete di soggetti che vale la pena conoscere: il Network Start Cup Lazio aggrega 64 organizzazioni, tra cui 12 università, 7 enti di ricerca e 45 soggetti tra imprese, istituzioni finanziarie e associazioni. Questa densità di connessioni è esattamente ciò che distingue un ecosistema maturo da una somma di iniziative isolate: le startup che partecipano a Start Cup non accedono solo a un premio, ma entrano in una rete che può aprire porte a mentorship, partnership industriali e capitali.

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Cosa succede concretamente dentro un programma di accelerazione

Per chi si avvicina per la prima volta al mondo degli acceleratori startup nel Lazio, vale la pena capire cosa significa concretamente partecipare a un programma. La struttura tipica si articola in fasi progressive, anche se ogni acceleratore ha le proprie specificità.

Validazione del prodotto e del mercato: le prime settimane sono dedicate a testare le assunzioni fondamentali del progetto. Il team lavora con mentor per capire se il problema che vuole risolvere esiste davvero, chi è disposto a pagare per la soluzione e in quale forma.

le prime settimane sono dedicate a testare le assunzioni fondamentali del progetto. Il team lavora con mentor per capire se il problema che vuole risolvere esiste davvero, chi è disposto a pagare per la soluzione e in quale forma. Sviluppo delle competenze manageriali: avere una buona tecnologia non basta. I programmi di accelerazione dedicano tempo alla costruzione del team, alla definizione del modello di business, alla gestione finanziaria e alle strategie di crescita.

avere una buona tecnologia non basta. I programmi di accelerazione dedicano tempo alla costruzione del team, alla definizione del modello di business, alla gestione finanziaria e alle strategie di crescita. Accesso ai capitali: la fase finale è spesso orientata al fundraising. Le startup vengono preparate a presentarsi agli investitori — pitch deck, due diligence, negoziazione dei termini — e messe in contatto con fondi e business angel attivi nel settore.

Il valore aggiunto di un acceleratore rispetto all’autofinanziamento o al semplice bando regionale sta proprio in questa combinazione: non solo denaro, ma accesso compresso a reti, competenze e visibilità che altrimenti richiederebbero anni per essere costruite.

Il nodo ancora aperto: misurare i risultati

Una domanda legittima riguarda l’efficacia reale di questi programmi. Quante delle startup accelerate nel Lazio riescono effettivamente a crescere, raccogliere capitali privati o arrivare a un’exit? Dati aggregati e verificabili su tassi di sopravvivenza e performance delle startup laziali post-accelerazione non sono ancora disponibili in forma sistematica — un limite che riguarda non solo il Lazio, ma l’intero ecosistema italiano dell’accelerazione.

Questo non significa che i programmi non funzionino: significa che la misurazione dell’impatto è ancora un cantiere aperto. Per chi valuta se candidarsi, il consiglio pratico è guardare al track record specifico dell’acceleratore — le startup che ha già accompagnato, i capitali che quelle startup hanno raccolto dopo il programma, i settori in cui opera — piuttosto che affidarsi a metriche aggregate di sistema.

Ulteriori informazioni sui programmi attivi sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Lazio Innova, che aggiorna periodicamente le call aperte e le iniziative in corso.

Il quadro che emerge è quello di una regione che ha smesso di limitarsi a finanziare l’innovazione a pioggia e ha scelto invece di costruire un’infrastruttura — fatta di acceleratori verticali, competizioni, reti universitarie e strumenti finanziari differenziati — capace di accompagnare le idee più promettenti fino al momento in cui il mercato può sostenerle da solo. La strada è ancora lunga, ma l’impalcatura c’è.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.