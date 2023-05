Un funnel, anche chiamato “funnel di vendita” o “funnel di conversione”, è un modello di marketing che rappresenta il percorso che un potenziale cliente compie dall’interesse per un prodotto o servizio fino alla sua acquisizione. Il funnel è rappresentato da una serie di fasi che il cliente attraversa, ciascuna delle quali rappresenta un passo avanti verso l’acquisto finale. Il termine deriva dal fatto che la forma di questo percorso assomiglia a quella di un imbuto, con molti potenziali clienti che entrano nella parte alta, ma solo alcuni che arrivano fino alla parte bassa e diventano clienti effettivi. Strumento molto utilizzato nel marketing digitale, consente di monitorare il percorso del cliente e identificare eventuali punti critici in cui la conversione potrebbe essere persa. In questo modo, gli specialisti possono intervenire per ottimizzarlo e aumentare il tasso di conversione, cioè il numero di potenziali clienti che diventano effettivamente clienti. Proviamo ad approfondire ulteriormente le varie fasi del funnel e come queste possono essere gestite al meglio per massimizzare il successo delle campagne di marketing.

Funnel di vendita o conversione: il significato nel marketing

Un funnel è uno strumento importante, in grado di aiutare le aziende ad aumentare la base di clienti e le vendite. In sostanza, una canalizzazione permette di visualizzare il percorso che i clienti intraprendono dalla scoperta della tua attività, fino a una decisione di acquisto. Per capire di più su come funziona un funnel, diamo un’occhiata alle fasi del percorso che lo formano.

Marketing sui social

Le fasi d’acquisto

La prima fase è quella della scoperta, quando i potenziali clienti vengono a conoscenza del tuo prodotto o servizio per la prima volta, tramite passaparola, pubblicità online, ottimizzazione dei motori di ricerca, influencer o altri tipi di campagne di marketing. C’è poi la fase di ricerca. Dopo aver scoperto il tuo prodotto o servizio, i potenziali clienti probabilmente lo cercheranno ulteriormente per capire se è giusto per loro. Possono in questa fase confrontare i prezzi, guardare le recensioni o leggere articoli relativi a un prodotto o servizio per poter avere un’idea più chiara di quello che andrebbero ad acquistare. Si arriva quindi alla fase di valutazione. Una volta soddisfatti di ciò che hanno appreso, i potenziali clienti effettueranno una valutazione basata su fattori come il prezzo rispetto al valore e cosa offrono altri prodotti simili, prima di decidere definitivamente se acquistare o meno. La penultima fase è quella della decisione, o impegno di acquisto. Dopo aver valutato la proposta e aver confermato che sia ciò che maggiormente può essere utile al proprio bisogno, possono decidere di acquistare ora o in seguito a seconda di diversi fattori come l’analisi dei costi rispetto ai benefici e la disponibilità di fondi eccetera. Chiude il funnel l’ultima fase, denominata follow-up o riattivazione. Una volta stabiliti gli acquirenti, è necessario un follow-up in termini di assistenza post-vendita al cliente, follow-up della consegna in caso di ritardi, e così via. Per poter poi mantenere il cliente fidelizzato, bisognerà tenerlo aggiornato tramite regolari newsletter o altri ricontatti.

Come si fa un funnel?

Ora che conosciamo le cinque fasi che compongono il percorso del cliente, passiamo a capire come questo si ricollega ai funnel. Come abbiamo già accennato, gli ‘imbuti’ permettono alle aziende di visualizzare questi passaggi al fine di garantire un’esecuzione perfetta, con il risultato di un maggior numero di conversioni di vendita in generale. In pratica, il funnel marketing richiede fondamentalmente il monitoraggio di ogni fase di ogni singolo acquirente. Invece di trattare tutti i potenziali clienti come un gruppo, questa pratica si traduce in un’esperienza utente più fluida che dovrebbe portare a conversioni più elevate e acquisti ripetuti grazie alla fidelizzazione e alla fiducia nei confronti del marchio o dei prodotti.

La creazione di un funnel di vendita efficace è una parte cruciale per qualsiasi attività online di successo. Questo ‘imbuto’ può essere pensato come il viaggio che un cliente compie dall’essere inizialmente consapevole del tuo prodotto o servizio fino all’effettuazione finale di un acquisto. Per realizzare un funnel di successo, ci sono vari passaggi che bisogna seguire nel giusto ordine:

identifica il pubblico target, anche attraverso ricerche di mercato e analisi dei dati di comportamento;

il pubblico target, anche attraverso ricerche di mercato e analisi dei dati di comportamento; definisci gli obiettivi, che possono essere aumento delle visite, generazione di lead, vendita di prodotti e così via;

gli obiettivi, che possono essere aumento delle visite, generazione di lead, vendita di prodotti e così via; crea una landing page ben progettata e mirata, per catturare le attenzioni del pubblico;

una landing page ben progettata e mirata, per catturare le attenzioni del pubblico; offri un lead magnet, un incentivo che possa invitare l’utente a compiere un’azione specifica;

un lead magnet, un incentivo che possa invitare l’utente a compiere un’azione specifica; crea una mailing list utilizzando i dati che il cliente ti ha fornito, per guidarlo attraverso il funnel;

utilizzando i dati che il cliente ti ha fornito, per guidarlo attraverso il funnel; segui i lead durante tutto il processo, monitorando il comportamento dei potenziali clienti per correggere eventualmente determinati problemi;

i lead durante tutto il processo, monitorando il comportamento dei potenziali clienti per correggere eventualmente determinati problemi; infine ottimizza il funnel, analizzando continuamente i dati e testando diverse strategie.

Bastano questi semplici passaggi per poter realizzare un funnel in grado di aiutare un’azienda di qualunque tipo a raggiungere con più semplicità i propri obiettivi.

