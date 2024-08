Gli animali domestici giocano un ruolo molto importante nel ridurre l’ansia e lo stress. Tale aspetto è supportato dallo studio “Psychophysiological and emotional effects of human–Dog interactions by activity type: An electroencephalogram study“, condotto dai ricercatori dell’Università di Konkut in Corea del Sud. Questa ricerca evidenzia come la pet therapy, integrata alle terapie farmacologiche per l’ansia e lo stress, possa migliorare le funzioni cerebrali. Infatti, il semplice gesto di accarezzare un animale può stimolare la produzione di ossitocina, un ormone che agisce come un calmante naturale.

I benefici per la salute fisica e mentale degli animali domestici

Avere un animale domestico è benefico per la salute, ma anche per adottare uno stile di vita più attivo e sano. Contribuisce, inoltre, ad una migliore organizzazione della routine quotidiana, stimola la socializzazione, responsabilizza e supporta lo sviluppo, cognitivo, emotivo e fisico dei bambini nel corso l’infanzia.

Tuttavia, è importante ricordare che prendersi cura di un animale richiede impegno, tempo, energia e risorse economiche. Pertanto, in presenza di ansia o stress, è consigliabile consultare uno psicologo o psicoterapeuta prima di adottare un animale.

Cane e padrone

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti, gli animali domestici non solo aiutano a ridurre stress e ansia, ma inducono anche i padroni a mettere in atto uno stile di vita attivo e sano, fatto di lunghe passeggiate all’aperto e di una gestione più fruttuosa della routine quotidiana.

Gli animali domestici contribuiscono anche a ridurre la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. Essere responsabili di un animale favorisce benessere, felicità e socializzazione, anche attraverso piattaforme online dedicate.

Inoltre, la convivenza con gli animali domestici favorisce lo sviluppo di anticorpi nei bambini, riducendo, così, il rischio di allergie, come dimostrato da uno studio americano pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology. I bambini esposti regolarmente agli animali domestici mostrano maggiore intelligenza emotiva e compassione.

L’importanza degli amici a quattro zampe per gli anziani

Uno studio condotto dalla dottoressa Genieve Zhen Hui Gan, intitolato “Pet ownership and its influence on mental health in older adults“, ha esplorato gli effetti positivi degli animali domestici sulla salute mentale degli anziani.

La ricerca ha tenuto in considerazione individui di età compresa tra 65 e 85 anni, rivelando come il legame tra persone anziane e animali domestici possa essere profondo e comparabile a quello tra coniugi o tra genitori e figli.

Questo rapporto contribuisce a ridurre l’isolamento sociale e l’ansia, aumentando l’autostima e la percezione di sicurezza, migliorando così la qualità di vita degli anziani.

