Il problema della disinformazione rimane molto importante su TikTok, come evidenziato da un’indagine di VSquare, magazine online indipendente. L’inchiesta sostiene che il social network è utilizzato in Europa per veicolare informazioni manipolate e teorie del complotto. Intanto, TikTok ha intrapreso iniziative di trasparenza per istruire gli utenti a identificare le notizie false.

Digital Services Act e gli impegni di TikTok contro la disinformazione

TikTok ha intensificato gli sforzi per combattere la disinformazione che circola in rete, come dimostra il suo secondo rapporto sulla trasparenza, in linea con il Digital Services Act.

Questo documento, che si focalizza, nello specifico, su periodo che va da ottobre a dicembre del 2023, dettaglia le azioni di moderazione dei contenuti all’interno dell’Unione Europea.

Influencer

Nel periodo specificato, la piattaforma ha eliminato circa 13 milioni di contenuti, bloccato oltre 3 milioni di account per violazioni e segnalato 60 mila contenuti per revisione.

TikTok ha anche investito significativamente in sicurezza e ha impiegato oltre 6.000 moderatori per il mercato europeo, dimostrando un impegno continuo a mantenere l’ambiente sicuro per i suoi 142 milioni di utenti europei.

Alfabetizzazione digitale come strumento contro le fake news

TikTok ha lanciato in Italia la sua prima campagna di alfabetizzazione mediatica stringendo una collaborazione con Facta, ente di corroborazione dei fatti, in modo da contrastare tutti i canali che promuovono fake news e disinformazione.

L’iniziativa è stata proposta con gli hashtag #Factchecking e #ImparaConTikTok e fa leva, in sostanza, su cinque video educativi per aiutare i 19,7 milioni di utenti – che registra su base mensile, all’interno dell’app a saper distinguere tra informazioni affidabili e meno credibili.

Questi video sono mirati a sviluppare le competenze degli utenti per verificare l’accuratezza delle notizie, soprattutto quelle riguardanti la salute, guerre e temi di attualità che hanno una certa rilevanza.

Il contrasto alla disinformazione rappresenta una sfida in continuo evolversi per TikTok, che ha bisogno di un adattamento costante delle politiche di moderazione.

